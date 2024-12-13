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Это будут очень длинные выходные: донорский центр призывает латвийцев пополнить запасы крови для больниц

Редакция PRESS 13 декабря, 2024 12:19

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Государственный центр доноров крови (ГЦДК) призывает жителей Латвии помочь пополнить запасы крови в преддверии праздников, сообщили агентству ЛЕТА в центре.

Как отмечает ГЦДК, длинные праздничные выходные означают снижение активности доноров, в то время как больницы постоянно нуждаются в запасах крови. В центре ждут доноров крови всех групп, особенно 0-, 0+, В+ и А-.

Каждую неделю ГЦДК организует выездные акции по приему крови. Также кровь принимается в постоянных донорских пунктах.

Сегодня акции по приему крови пройдут в торговом центре "Sāga" на ул. Бикеру, 4 в Риге (10:00-14:00) и магазине "Madara Cosmetics" на ул. Зелтиню, 131 в Марупе (10:00-14:00).

Завтра кровь будет приниматься в Мадонской музыкальной школе на ул. Блауманя, 16 (9:00-12:00) и у входа A в торговый центр "Spice" на ул. Лиелирбес, 29 в Риге (10:00-14:00).

ГЦДК обращает внимание доноров на изменения времени работы - в декабре центр будет работать по выходным и в перенесенные рабочие дни 14 и 28 декабря.

Доноров также ждут в постоянных пунктах сдачи крови. В Риге кровь можно сдать на улице Селпилс, 9, бульваре Бривибас, 32 и улице Хипократа, 2.

Сдать кровь можно также в Лиепайской больнице, предварительно записавшись по телефону 26 55 77 43.

Доноров также ждут в латгальском филиале ГЦДК в Резекненской больнице на ул. 18 ноября, 41 и в кабинетах приема крови региональных больниц в Вентспилсе, Елгаве, Валмиере и Даугавпилсе.

Согласно трудовому законодательству, доноры имеют право на оплачиваемый день отдыха на следующий день после сдачи крови, который по договоренности с работодателем может быть предоставлен в другое время. Работодатель оплачивает не более пяти таких дней в календарном году.

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