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Украина призывает солдат КНДР сдаваться, обещая безопасность

Euronews 25 октября, 2024 20:35

Мир 0 комментариев

Киевский проект "Хочу жить" призывает северокорейских солдат сдаваться в плен украинским военным в новом видео на корейском языке, поскольку первые военные КНДР прибыли в зону боевых действий в приграничном Курском районе России.

Украинский проект "Хочу жить" разместил новое видео на корейском языке, призывающее северокорейских солдат сдаваться в плен украинским войскам после их отправки в зоны боевых действий.

В ролике показаны лагеря для военнопленных в Украине и обещано, что после сдачи в плен солдаты будут содержаться в соответствии с Женевскими конвенциями, с гарантированными украинской стороной безопасными условиями содержания, питания и медицинского обслуживания.

"Сколько бы солдат Пхеньян ни отправил на помощь России, куда бы они ни направлялись - украинские лагеря для военнопленных готовы принять солдат любой национальности, вероисповедания и идеологических взглядов".

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, первые северокорейские военные подразделения прибыли в зону боевых действий в Курской области России в среду.

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