Указы Трампа заморозили обучение украинских медиков в центре «Вайвари»

На данный момент 187 украинских медицинских работников повысили свой уровень образования в рамках проекта, финансируемого США. Цель проекта — улучшить возможности реабилитации в пострадавших от войны регионах и укрепить потенциал украинских специалистов.

В центре подчеркивают, что финансирование проекта важно для покрытия расходов на проезд и содержание участников программы обмена опытом, а также для обеспечения оплаты труда задействованных специалистов.

Стелла Лапиня, председатель правления центра, поясняет, что это сотрудничество дало возможность не только укрепить компетентность и потенциал украинских специалистов здравоохранения, но и оказать помощь людям, пострадавшим от последствий войны.

В связи с приказом, в результате которого на 90 дней приостановлены программы США по иностранной помощи, "Вайвари" временно ограничивает обучение украинских специалистов. Однако она подчеркнула, что надеется на возможность продолжить это сотрудничество после окончания этого перерыва.

Лапиня не скрывает, что приостановка программы внешней помощи США может повлиять как на устойчивость существующих программ, так и на долгосрочные цели.

Несмотря на возможное прекращение финансирования, центр «Вайвари» намерен найти способ продолжить финансируемый США проект по обмену опытом.

При этом в центре заявляют, что сотрудничество с украинскими коллегами в других проектах по обмену опытом будет продолжено.

Центр «Вайвари» — ведущее медицинское учреждение Латвии в сфере реабилитации. Это компания с государственным капиталом, 100% акций которой принадлежит Министерству здравоохранения. С 2014 года центр оказывает помощь населению, пострадавшему в войне в Украине, и укрепляет знания коллег-медиков, организуя обучение как очно, так и дистанционно.

Как сообщалось, 25 января стало известно, что Госдепартамент США заморозил новое финансирование почти всех программ помощи США за рубежом, за некоторыми исключениями, чтобы продолжить предоставление продовольственных программ и военной помощи Израилю и Египту.

Приказ Госдепартамента, который был разослан посольствам США по всему миру, запрещает новые государственные расходы.

Тем временем американские дипломаты обратились к госсекретарю США Марко Рубио с просьбой в связи с планом заморозить международную помощь Вашингтона - установить исключение для Украины, сообщает британская газета "Financial Times" со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.