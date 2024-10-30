Угрожал самоубийством: в Нитауре юношу удалось вовремя снять с вышки

На место прибыли спасатели и полицейские, которые предприняли несколько попыток помочь мужчине спуститься. В итоге, после переговоров он согласился слезть самостоятельно.

Мужчина не проживает в Нитауре — он работает здесь и живет вместе с другими рабочими поблизости от вышки, высота которой примерно соответствует девятиэтажному зданию.

Очевидцы отмечают, что несколько раз казалось, будто мужчина вот-вот примет роковое решение или у него не хватит сил удержаться. Переговорщикам из Госполиции удалось убедить его спуститься.

«Задача переговорщика — мирное разрешение ситуации без применения силы, с помощью психологических и коммуникативных навыков, чтобы успокоить человека и снять напряжение», — пояснил представитель полиции.

Вопрос о дальнейшей безопасности вышки пока открыт. Это первый случай, когда кто-то решил на нее взобраться, но не исключено, что подобное может повториться. В настоящее время доступ к башне остается свободным, сообщает программа.