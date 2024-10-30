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Угрожал самоубийством: в Нитауре юношу удалось вовремя снять с вышки

Редакция PRESS 30 октября, 2024 16:08

ЧП и криминал 0 комментариев

Жители Нитауре стали свидетелями напряженного инцидента, который мог обернуться трагедией. Молодой человек, по словам местных жителей, поссорился со своей девушкой и в результате забрался на телекоммуникационную вышку, угрожая спрыгнуть, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

На место прибыли спасатели и полицейские, которые предприняли несколько попыток помочь мужчине спуститься. В итоге, после переговоров он согласился слезть самостоятельно.

Мужчина не проживает в Нитауре — он работает здесь и живет вместе с другими рабочими поблизости от вышки, высота которой примерно соответствует девятиэтажному зданию.

Очевидцы отмечают, что несколько раз казалось, будто мужчина вот-вот примет роковое решение или у него не хватит сил удержаться. Переговорщикам из Госполиции удалось убедить его спуститься.

«Задача переговорщика — мирное разрешение ситуации без применения силы, с помощью психологических и коммуникативных навыков, чтобы успокоить человека и снять напряжение», — пояснил представитель полиции.

Вопрос о дальнейшей безопасности вышки пока открыт. Это первый случай, когда кто-то решил на нее взобраться, но не исключено, что подобное может повториться. В настоящее время доступ к башне остается свободным, сообщает программа.

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