Уезжая из Латвии, не забудьте документы: что нужно для оформления пенсии в другой стране ЕС

Для всего ЕС является обязательным регламент от 2004 года, условия которого распространяются на страны Европейской экономической зоны, Великобританию и Швейцарию.

Подавать заявление на пенсию нужно только в стране проживания.

«Запрос, который подан, например, в Латвии, считается поданным и в остальных странах-участницах, однако человек может отказаться запрашивать пенсию в другой стране. Но если запрос подается сразу на все страны одновременно, то хватает одного заявления в Государственное агентство социального страхования. Далее уже агентство отправляет запросы в те страны, которые указаны в заявлении», — пояснила старший эксперт Государственного агентства социального страхования (ГАСС) Байба Фелсберга.

Каждая страна подсчитывает и выплачивает пенсию отдельно.

«Каждая страна, куда пришел запрос на пенсию, принимает решение о своей пенсии — есть ли у человека на нее право или нет. А главная страна проживания, когда получит решения от всех стран, обобщает всё это в одном документе. Он называется “Сертификат П1”», — рассказала Фелсберга.

Проблемы в предоставлении пенсии могут возникнуть из-за недостаточной информации или нехватки документов. Переезжая из Латвии в другую страну, важно сохранить документы с финансовой информацией до конца 1995 года:

«Это трудовая книжка, диплом об окончании учебного заведения после средней школы, военный билет. В ГАСС есть информация о начислениях, начиная с 1 января 1996 года. И доказательство стажа до 95-го года для тех людей, у которых он есть, довольно существенно влияет на пенсию».

Более подробную информацию можна найти на страницах EURES Latvia на Facebook или YouTube.