Уезжаешь жить за границу? Кому и в какой срок сообщить об этом в Латвии

Мой сын уехал на работу в Швецию и остался там жить. Потом женился. И он, и его жена – граждане Латвии. Оба живут постоянно в Швеции и брак заключали тоже в Швеции. Скажите, они должны куда-то сообщить о том, что теперь живут в Швеции и что они поженились?

В Латвии создан Регистр физических лиц (далее в тексте – регистр), который является единой системой регистрации и учета физических лиц для обеспечения их идентификации и обработки данных государственными учреждениями и должностными лицами.

Регистр включает и обновляет сведения, в том числе о записях актов гражданского состояния граждан Латвии. Регистр представляет собой государственную информационную систему, в которой хранятся сведения ограниченного доступа, распорядителем и хранителем которой является Управление по делам гражданства и миграции (далее – управление).

Закон «О регистре физических лиц» обязывает граждан Латвии предоставлять сведения о себе для включения их в регистр, в том числе о своем адресе проживания в иностранных государствах, а также сведения о других изменениях (например, о заключении или расторжении брака, о смене имени или фамилии, о рождении ребенка и т. д.), об их несовершеннолетних детях и лицах, находящиеся под их под опекой или попечительством, если эти изменения сделаны в иностранных учреждениях.

Согласно положениям правил Кабинета министров «Порядок включения и обновления сведений в Регистр физических лиц», лицо обязано предоставить сведения о регистрации брака в течение 30 дней после его заключения.

В случае переезда на постоянное место жительства за границу, гражданин Латвии обязан подать об этом сведения в течение трех месяцев, а в случае изменения адреса проживания в иностранном государстве – в течение 30 дней.

Сведения о смене места жительства лицо может сообщить управлению в электронном виде или по почте.

Кроме того, эти сведения можно сообщить, явившись лично в управление или в посольство или консульство Латвии в иностранном государстве, предъявив документ, удостоверяющий личность.

На сайте управления можно найти дополнительную информацию о порядке подачи заявления о заключении брака и о смене адреса места жительства: https://www.pmlp.gov.lv/lv/zinu-ieklausana-un-aktualizesana-fizisko-personu-registra.