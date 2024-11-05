Эксперт вполне серьезно заявляет в эфире телевидения: «Если дорога ухабистая, скользкая, то человек просто не сможет разогнаться. И когда скорость низкая, то и последствия аварии незначительные».

Эти заявления вызвали не шуточное раздражение среди прогрессивной твиттер-общественности.

"Хорошие дороги приводят к авариям, мини-юбки – к изнасилованиям, вкусная еда – к ожирению, качественный алкоголь – к пьянству. И так далее. Что еще нам надо сломать и испортить, чтобы жизнь стала безопаснее и лучше?" - задаются филосовскими вопросами пользователи в социальной сети Х.

Янис также удивляется: Почему-то статистика и состояние рижских дорог не совпадают, исходя из этой логики аварий в Риге вообще не должно быть.

Также приводятся наглядные примеры для руководства для долгосрочного планирования по проектированию латвийских дорог «Безопасные дороги 2030».

Матисс также отмечает, что дороги в Латвии уже можно считать самыми безопасными если не в мире, то в Европе точно: "Ну, удивительно, что у нас вообще случаются аварии".

Пользователь Who Cares проводит аналогию: Плохие дороги, следовательно меньше аварий. И еще говорят, что о нас не заботятся!

Каспарс отмечает с иронией: Государственный долг, инфляция, вызванная зеленым курсом, повышение зарплат госслужащим и министрам, отказ от лечения онкологических больных. Все делается во имя светлого будущего. Будьте понимающими и платите налоги!

А пользователь Karlil предлагает не ограничиваться одним только состоянием дорог: "Дорогое топливо уменьшит количество аварий. 10 евро за литр и будут пустые трассы".