Удивительная находка: старьёвщик 50 лет хранил картину Пикассо в своей гостиной, не зная об этом

Подпись Пабло Пикассо на картине, найденной Луиджи Ло Россо, старьёвщика из Помпей , который до недавнего времени и представить себе не мог, что в его доме хранится настоящий шедевр, является подлинной. Такое заключение, изучив полотно под названием "Портрет Доры Маар", сделал в начале сентября графолог Чинции Альтиери, консультант суда в Милане. Но достоянием общественности эта новость стала только в последние несколько дней.

В 1962 году, расчищая подвал виллы на Капри, один человек нашел свернутый холст, на котором изображена женщина растрёпанного вида. Хотя в левом верхнем углу была четко видна подпись "Пикассо", Ло Россо, которому тогда было 24 года, этому значения не предал. Всё же он решил забрать холст домой и повесить его в своей гостиной. Там она и провисела целых пятьдесят лет.

Лишь в начале 2000-х годов старший сын Ло Россо указал родителям на явное сходство картины, висящей в гостиной, с работами Пикассо, которые тот увидел в школьных учебниках, и предположил, что в доме может находиться оригинал. Хотя поначалу эта идея была отвергнута, сходство с шедеврами мастера кубизма было настолько велико, что у членов семьи закрались сомнения. В конце концов они решили проверить гипотезу и заказали экспертизу.

После многочисленных анализов, консультаций и сравнений с другими работами неожиданно пришло первое подтверждение: картина, созданная в 1940-1950-х годах, может быть портретом французской поэтессы Доры Маар, которая в течение девяти лет была спутницей и музой Пикассо. Существует также другая работа художника под названием "Бюст женщины (Дора Маар)", искусствоведы считают, что Пикассо нарисовал два разных портрета этой женщины в разное время.

Вскоре после этого картина была изъята, потом, предположительно, украдена, а затем возвращена владельцам. Но на этом перипетии семьи из Помпей не закончились. Самым большим препятствием стал отказ парижского Фонда Пикассо, которым управляют сыновья художника, признавать картину.

Тогда Ло Россо обратился в фонд Arcadia, некоммерческую организацию, занимающуюся охраной художественного наследия. Президент фонда Лука Джентиле Каналь Марканте собрал команду специалистов для проведения новой серии экспертиз, благодаря которым была подтверждена оригинальность работы и, наконец, подписи автора на ней.

Картина из гостиной семьи Ло Россо , которая сегодня хранится сыновьями Луиджи в сейфе в Милане, была оценена в шесть миллионов евро. Если работа будет признана Фондом Пикассо, ее стоимость может вырасти до десяти или двенадцати миллионов.

Семья Ло Руссо от этого богаче не станет, по крайней мере, пока. "Эта картина принадлежит семье Ло Россо из Помпеи и не продаётся. Нам нужна только оценка, но мы не продаём ее, потому что таково было завещание моего отца, которого больше нет с нами", - пояснил Андреа Ло Россо, добавив, что "доволен и счастлив" результатам экспертиз.