УДГМ выдало 76 распоряжений о выезде российских граждан

Число покинувших страну и количество распоряжений о выезде меняется ежедневно. К середине декабря было издано 76 таких распоряжений, 25 из них выполнены.

Кроме этого, принято 14 решений о принудительном выдворении, из них выполнены шесть.

Уже сообщалось, что УДГМ потребовало от 1016 российских граждан предоставить объяснительную по поводу причин, из-за которых не были выполнены требования поправок к закону и не были предоставлены документы для получения того или иного ВНЖ, а также просило предоставить информацию о запланированной дате выезда из Латвии, если нет оснований запрашивать ВНЖ.

Если в течение 30 дней после получения распоряжения о выезде человек не покинул страну, принимается решение о принудительном выдворении, которое выполняет погранслужба.

Согласно Закону об иммиграции, выданные российским гражданам постоянные ВНЖ утратили силу в сентябре 2023 года. Чтобы продолжать жить в Латвии, они должны были получить статус постоянного жителя ЕС. Условие для этого - предоставить УДГМ удостоверение о знаниях государственного языка на минимальном уровне и справку о наличии финансовых ресурсов.

Политики в последний момент перед вступлением в силу данных норм решили внести поправки в Закон об иммиграции, по которым проживающим в Латвии российским гражданам было дано еще два года, чтобы пройти проверку по латышскому языку. Невзирая на эти изменения, с сентября 2023 года проживающие в Латвии российские граждане должны были оформить хотя бы временный ВНЖ. Как ранее заявляли представители УДГМ, у российских граждан, ничего не сделавших для оформления своего статуса, со 2 сентября ВНЖ утратили силу, и этим гражданам начали рассылать письма с призывом покинуть страну.

3 января нынешнего года утратили силу постоянные ВНЖ тех российских граждан, на которых распространяются поправки к Закону об иммиграции и которые до 31 декабря 2023 года не подали заявление на получение статуса постоянного жителя ЕС. Этот срок подачи документов касался только лиц, которые до 30 ноября прошлого года повторно проходили проверку по госязыку.

Если проверка знаний языка не прошла успешно, до 31 декабря 2023 года нужно было подавать заявление на получение разрешения, которое дает право проживать в Латвии два года, чтобы не прекратилось оказание социальных и медицинских услуг и дальнейшее проживание в Латвии не стало незаконным.

Постоянный ВНЖ утрачивал силу с 3 января и в том случае, если российский гражданин подавал заявление на получение другого вида ВНЖ. В этом случае можно продолжать проживать в Латвии до принятия окончательного решения о ВНЖ, но следует учесть, что карту ВНЖ, у которой истек срок действия, нельзя использовать в поездках, а также может быть затруднено получение социальных и медицинских услуг.

Российские граждане, имеющие уважительные причины для освобождения от проверки по латышскому языку, могли подавать документы для получения ВНЖ до 31 марта 2024 года. ВНЖ в таком случае предоставляется на два года. Уважительными причинами считаются существенные проблемы со здоровьем и другие причины, не зависящие от воли и действий данного лица.

Процесс выдворения российских граждан, проживающих в Латвии и не подавших документы для получения ВНЖ, будет очень сложным и тяжелым. Такой прогноз 6 декабря 2023 года высказала на заседании комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплоченности общества начальник УДГМ Майра Розе.