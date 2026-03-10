Учёные предупредили: один токсичный человек рядом может ускорять старение

Новое исследование показало: неприятные и постоянно конфликтные люди способны буквально ускорять биологическое старение.

Работа опубликована в престижном научном журнале PNAS. Учёные из Нью-Йоркского университета проанализировали данные более 2300 человек и внимательно изучили их круг общения.

Участников попросили назвать людей, которые регулярно создают стресс — провоцируют конфликты, давят или ведут себя пассивно-агрессивно. Таких знакомых исследователи назвали «hasslers» — теми, кто постоянно усложняет жизнь.

Оказалось, что это довольно распространённая ситуация.

Почти 29% участников признались, что в их окружении есть хотя бы один такой человек. А каждый десятый сообщил сразу о нескольких.

После этого ученые измерили биологический возраст добровольцев — с помощью современных «часов старения» на основе ДНК.

И тут цифры оказались неожиданными.

Каждый токсичный человек в окружении ускорял процесс старения примерно на 1,5%. В среднем организм людей с таким стрессом оказался примерно на девять месяцев старше, чем у их ровесников без подобных контактов.

Причём наиболее сильное влияние оказали токсичные друзья и родственники. Их эффект оказался заметнее, чем у сложных отношений с супругами.

Кроме ускоренного старения исследователи также обнаружили у участников более высокие показатели воспаления в организме — один из типичных признаков хронического стресса.

Иногда, похоже, возраст прибавляют не только годы — но и люди вокруг.