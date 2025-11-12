Учёные подозревают: мелатонин не безвреден

Согласно результатам, представленным на конференции Американской кардиологической ассоциации, в течение пяти лет у пользователей мелатонина сердечная недостаточность развивалась у 4,6% — против 2,7% среди тех, кто не принимал препарат.

Госпитализации по этому диагнозу были в 3,5 раза чаще, а смертность — почти в два раза выше.

Учёные подчёркивают: прямой причинно-следственной связи пока не доказано. Возможно, люди, принимающие мелатонин, уже имели скрытые проблемы с сердцем или страдали ночным апноэ, что само по себе увеличивает риск сердечной недостаточности. Тем не менее исследователи считают результаты тревожным сигналом и призывают пересмотреть долгосрочное применение мелатонина без врачебного контроля.

Мелатонин продаётся как безрецептурная добавка, помогающая «естественно» уснуть. Однако, как показало новое исследование, естественность не всегда означает безопасность.