Учёные бьют тревогу: отказ от письма рукой может менять работу мозга у детей!

Теперь некоторые страны и регионы начинают возвращать прописи в школы. Например, штат Нью-Джерси обязал учеников 8–11 лет снова изучать рукописное письмо.

Исследователи объясняют это тем, что письмо ручкой заставляет мозг работать активнее, чем набор текста. Когда дети пишут буквы самостоятельно, включаются зоны мозга, связанные с чтением, памятью и обучением.

В одном эксперименте детей, которые ещё не умели читать, разделили на группы. Одни учились писать буквы вручную, другие — только печатали их на клавиатуре. Позже сканирование мозга показало: у детей, писавших от руки, активность мозга была похожа на ту, что наблюдается у взрослых при чтении. У тех, кто только печатал, такого эффекта не оказалось.

Учёные также отмечают, что письмо формирует сложные движения пальцев и кисти. Это создаёт дополнительные нейронные связи. При печатании движения гораздо проще и повторяются одинаково.

В некоторых странах переход на цифровое обучение уже дал неожиданные результаты. Например, в Норвегии часть школ полностью отказалась от ручного письма. Учителя теперь жалуются, что первоклассники иногда даже не умеют правильно держать карандаш.

При этом специалисты подчёркивают: доказательств того, что именно каллиграфия лучше обычного письма печатными буквами, пока немного. Но сам процесс письма рукой считается важным для развития ребёнка.

Дискуссии вокруг школьных программ продолжаются. Пока одни системы образования делают ставку на цифровые технологии, другие начинают возвращать старые методы обучения, которые ещё недавно считались устаревшими.





