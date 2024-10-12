«Убирайся отсюда!» — врача прогнали с лекции для медиков; что он такого сказал? (ВИДЕО)

Один из присутствующих успел заснять этот момент - на видео слышно, как врача прогоняют, к нему подходит мужчина и буквально сталкивает Жейгурса со сцены. Ряд медиков выразил свое возмущение по поводу этой ситуации, поделился своей точкой зрения в соцсетях и сам Жейгурс.

Вот что пишет в Фейсбуке пользовательница, называющая себя Айей Деви: "Блондинка со сцены: "Пожалуйста, покиньте это помещение. Это не ваша сцена. Мы, интеллигентные люди, здесь собрались послушать о доказательной медицине". О Боже! Шутка дня. "Серьезные люди" 2.0 выгоняют из зала доктора Жейгурса. Или же - сюрреалистический инцидент на мероприятии по повышению квалификации врачей в Рижском университете им. Страдиня, где приглашенному врачу не позволяют задать вопрос и силой выгоняют из зала. Это еще медицина или уже религиозная секта, где есть только догма и не должно быть размышлений, вопросов и дискуссий?"

Далее - пост самого Жейгурса (в сокращении):

"Закон и врачебная этика требуют от лектора, просвещающего врачей о вакцинах, раскрыть возможный конфликт интересов, риски, связанные с вакцинами, сколько человек надо вакцинировать, чтобы у одного из них вакцина предотвратила заболевание, а сколько - чтобы вакцина предотвратила смерть одного из них от болезни, то есть NNT [Number Needed to Treat].

Если лектор не указывает на конфликт интересов, не предупреждает о побочных явлениях, не указывает на рекомендуемые методы NNT, это не просвещение врачей - это неэтичная и незаконная реклама лекарств. Когда первый из лекторов, не указав на конфликт интересов, не предупредив о побочных явлениях и не указав на NNT, закончил рекламировать вакцины, я подошел к руководителям мероприятия, включая главу Государственного совета по иммунизации, и призвал в дальнейшем просвещать врачей этичным образом, чтобы лекторы указывали на свой конфликт интересов или его отсутствие, предупреждали об известных побочных явлениях и давали показатель эффективности NNT данных вакцин.

Мне ответили, что я мешаю лекции, и вызвали охранника, который попросил выйти из зала. У меня возникло ощущение, что я по ошибке оказался на собрании религиозной секты и мешаю индоктринации.

Расспросив меня в коридоре, почему я возражаю против неэтичного формата мероприятия и получив ответ, что на мероприятии по повышению квалификации по закону надо указать не только преимущества, но и риски, охранник сказал, что нарушения не видит, и я вернулся в зал.

Я обратился с призывом показать конфликт интересов, побочные явления и эффективность NNT в том числе и письменно, вместе с вопросом о сравнении смертности от РСВ (респираторно-синцитиальный вирус - Ред.) привитых и непривитых грудных детей. Ответа не получил.

Годы назад, когда в Латвии внедряли паливизумаб, исследования не показали сокращения смертности среди грудных детей, получивших профилактическую инъекцию, но эти инъекции, не снижающие смертность, стоили тысячи. Руководитель Государственного совета по иммунизации выступила неэтично: она не говорила ни о конфликте интересов, ни о побочных явлениях, ни о NNT, а только рекламировала вакцинацию.

Действовать неэтично - это было требование спонсора, то есть PFIZER? Требование университета? Некомпетентность? Ощущение вседозволенности? Циничная попытка, оправдываясь абстрактными общественными интересами, все более и более сокращать права врачей и их возможности узнавать о побочных явлениях вакцин? Противозаконная попытка ограничить право пациента на защиту своего здоровья от обязанности вакцинироваться прививками, при которых наблюдались расстройства здоровья, которые завершились летальным исходом, например, при вакцинации от Covid-19? Или все вместе?

(...)

Пациент - это не абстрация, которую кто-то другой имеет право самовольно или принудительно планово вакцинировать. По закону о правах пациентов перед вакцинацией каждого человека надо информировать о преимуществах и рисках, надо потребовать его согласия.

Как распознать случаи, когда вакцинация повредила, как изменить отношение государственных органов, чтобы врач, когда он, соответственно обязанности, сообщает о побочном явлении вакцины в государственную инспекцию лекарств, она его хвалит за бесценный вклад в улучшение безопасности медицины для населения, а не присылает инспекцию здоровья измерять температуру у него в холодильнике.

Такая реклама вакцин, организованная руководительницей Государственного совета по иммунизации, и прозвучавшие рекомендации привлекать сиротский суд в случае отказа от вакцинации, что в Латвии уже нанесло вред здоровью ребенка, приумножает сомнения по поводу пользы и необходимости прорекламированных вакцин. Особенно с учетом ее публичных заявлений, будто человек без риска для здоровья может одновременно получить 10 тысяч вакцин.

(...)

Необходима полная гласность и соблюдение требований закона при повышении квалификации врачей, и люди, препятствующие этому, непригодны для своей должности" (полный текст доступен по ссылке ниже).

В другом посту в соцсетях Жейгурс просит помощи общественности в опознании мужчины, выдворившего его из зала силой.

Опубликованный пост представляет собой исключительно личное мнение доктора Жейгурса. Однозначно, у второй стороны тоже есть своя правда и свои доводы, поэтому редакция LA.LV попросила прокомментировать ситуацию и Государственный совет по иммунизации. Как только будет получен ответ, его обещают опубликовать на портале.