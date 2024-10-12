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«Убирайся отсюда!» — врача прогнали с лекции для медиков; что он такого сказал? (ВИДЕО)

la.lv 12 октября, 2024 18:23

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"Сюрреалистический инцидент", по выражению одной пользовательницы "Фейсбука", произошел на этой неделе на курсах повышения квалификации Рижского университета им. Страдиня, откуда силой прогнали педиатра Артиса Жейгурса, приглашенного туда читать лекции. Он не сошелся во мнениях с руководительницей мероприятия, пишет la.lv.

Один из присутствующих успел заснять этот момент - на видео слышно, как врача прогоняют, к нему подходит мужчина и буквально сталкивает Жейгурса со сцены. Ряд медиков выразил свое возмущение по поводу этой ситуации, поделился своей точкой зрения в соцсетях и сам Жейгурс.

Вот что пишет в Фейсбуке пользовательница, называющая себя Айей Деви: "Блондинка со сцены: "Пожалуйста, покиньте это помещение. Это не ваша сцена. Мы, интеллигентные люди, здесь собрались послушать о доказательной медицине". О Боже! Шутка дня. "Серьезные люди" 2.0 выгоняют из зала доктора Жейгурса. Или же - сюрреалистический инцидент на мероприятии по повышению квалификации врачей в Рижском университете им. Страдиня, где приглашенному врачу не позволяют задать вопрос и силой выгоняют из зала. Это еще медицина или уже религиозная секта, где есть только догма и не должно быть размышлений, вопросов и дискуссий?"

Далее - пост самого Жейгурса (в сокращении):

"Закон и врачебная этика требуют от лектора, просвещающего врачей о вакцинах, раскрыть возможный конфликт интересов, риски, связанные с вакцинами, сколько человек надо вакцинировать, чтобы у одного из них вакцина предотвратила заболевание, а сколько - чтобы вакцина предотвратила смерть одного из них от болезни, то есть NNT [Number Needed to Treat].

Если лектор не указывает на конфликт интересов, не предупреждает о побочных явлениях, не указывает на рекомендуемые методы NNT, это не просвещение врачей - это неэтичная и незаконная реклама лекарств. Когда первый из лекторов, не указав на конфликт интересов, не предупредив о побочных явлениях и не указав на NNT, закончил рекламировать вакцины, я подошел к руководителям мероприятия, включая главу Государственного совета по иммунизации, и призвал в дальнейшем просвещать врачей этичным образом, чтобы лекторы указывали на свой конфликт интересов или его отсутствие, предупреждали об известных побочных явлениях и давали показатель эффективности NNT данных вакцин.

Мне ответили, что я мешаю лекции, и вызвали охранника, который попросил выйти из зала. У меня возникло ощущение, что я по ошибке оказался на собрании религиозной секты и мешаю индоктринации.

Расспросив меня в коридоре, почему я возражаю против неэтичного формата мероприятия и получив ответ, что на мероприятии по повышению квалификации по закону надо указать не только преимущества, но и риски, охранник сказал, что нарушения не видит, и я вернулся в зал.

Я обратился с призывом показать конфликт интересов, побочные явления и эффективность NNT в том числе и письменно, вместе с вопросом о сравнении смертности от РСВ (респираторно-синцитиальный вирус - Ред.) привитых и непривитых грудных детей. Ответа не получил.

Годы назад, когда в Латвии внедряли паливизумаб, исследования не показали сокращения смертности среди грудных детей, получивших профилактическую инъекцию, но эти инъекции, не снижающие смертность, стоили тысячи. Руководитель Государственного совета по иммунизации выступила неэтично: она не говорила ни о конфликте интересов, ни о побочных явлениях, ни о NNT,  а только рекламировала вакцинацию.

Действовать неэтично - это было требование спонсора, то есть PFIZER? Требование университета? Некомпетентность? Ощущение вседозволенности? Циничная попытка, оправдываясь абстрактными общественными интересами, все более и более сокращать права врачей и их возможности узнавать о побочных явлениях вакцин? Противозаконная попытка ограничить право пациента на защиту своего здоровья от обязанности вакцинироваться прививками, при которых наблюдались расстройства здоровья, которые завершились летальным исходом, например, при вакцинации от Covid-19? Или все вместе?

(...)

Пациент - это не абстрация, которую кто-то другой имеет право самовольно или принудительно планово вакцинировать. По закону о правах пациентов перед вакцинацией каждого человека надо информировать о преимуществах и рисках, надо потребовать его согласия.

Как распознать случаи, когда вакцинация повредила, как изменить отношение государственных органов, чтобы врач, когда он, соответственно обязанности, сообщает о побочном явлении вакцины в государственную инспекцию лекарств, она его хвалит за бесценный вклад в улучшение безопасности медицины для населения, а не присылает инспекцию здоровья измерять температуру у него в холодильнике.

Такая реклама вакцин, организованная руководительницей Государственного совета по иммунизации, и прозвучавшие рекомендации привлекать сиротский суд в случае отказа от вакцинации, что в Латвии уже нанесло вред здоровью ребенка, приумножает сомнения по поводу пользы и необходимости прорекламированных вакцин. Особенно с учетом ее публичных заявлений, будто человек без риска для здоровья может одновременно получить 10 тысяч вакцин.

(...)

Необходима полная гласность и соблюдение требований закона при повышении квалификации врачей, и люди, препятствующие этому, непригодны для своей должности" (полный текст доступен по ссылке ниже).

В другом посту в соцсетях Жейгурс просит помощи общественности в опознании мужчины, выдворившего его из зала силой.

Опубликованный пост представляет собой исключительно личное мнение доктора Жейгурса. Однозначно, у второй стороны тоже есть своя правда и свои доводы, поэтому редакция LA.LV попросила прокомментировать ситуацию и Государственный совет по иммунизации. Как только будет получен ответ, его обещают опубликовать на портале.

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