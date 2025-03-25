У знаменитой сети кафе Sala проблемы: VID принял меры в отношении владельцев

Новая обеспечительная мера, которую применило Управление по стимулированию уплаты налогов VID, запрещает компании регистрировать, продлевать или изменять коммерческие залоги. По данным Lursoft, у SIA Nomeda в настоящее время пять активных обеспечений, самое старое из них зарегистрировано в 2018 году. Все были применены налоговой службой.

По данным VID, по состоянию на 20 марта у SIA Nomeda имелся долг по налогам в размере 73,94 тысячи евро.

Производитель кондитерских изделий, владелец кафе в 2023 году показал рост оборота до 3,21 млн евро, а прибыли до 17,19 тыс. евро. В виде налогов в 2023 году компания заплатила 560,24 тысячи евро.

SIA Nomeda было зарегистрировано в 1992 году и принадлежит Номеде Булзге.