«У вас заказана смена номера. Отменяем?» Простой отказ от услуги мог обернуться крупным долгом

В этом году мошенникам удалось выманить у клиентов четырех крупнейших банков Латвии, которые сами подтвердили платежи, более 10 млн евро. Такие неутешительные данные Ассоциации финансовой отрасли. Мошенники используют актуальные в обществе вещи, приспосабливаются к событиям. Например, когда весной латвийцы ждут возврат переплаченного налога — они тут как тут. Или же используют на первый взгляд совершенно невинные предлоги.

Часто злодеи действуют так ловко, что люди сами не сразу понимают, как оказались на крючке. Своим опытом общения с мошенниками поделилась рижанка Валентина (по ее просьбе имя изменено). Хоть она уже и пенсионер, но считает себя достаточно осведомленным человеком, с большим опытом работы в финансовой сфере, и не думала, что ее смогут так провести. Но и на старуху бывает проруха:

- Накануне я изучала предложения мобильных операторов, смотрела для себя какие-то скидки. И это совпадение сыграло большую роль, - рассказывает Валентина причину, по которой внезапный звонок якобы из LMT не вызвал сразу подозрения. - Девушка с латышским акцентом сказала: вы заказали смену номера телефона и переадресацию.

Валентина признает, что у нее сразу всплыло в памяти, как накануне она действительно заходила на сайт мобильного оператора, и возможно что-то там сделала не так. На вопрос девушки: отменяем? - менять номер телефона Валентина не собиралась - она ответила: конечно, отменяем.

- Тогда я передаю в технический отдел, - спокойно отвечает барышня и переключает звонок на другого "специалиста". Хотя разговор шел на русском языке, Валентина отмечает, что с ней беседовали люди, для которых государственный язык явно не был чужим. - И опять с латышским акцентом: здравствуйте, меня зовут Мартыньш. Я из технического отдела, так просто отменить не могу, давайте зайдем в ваш телефон, нажмите сюда, зайдете в такую вкладку, а теперь в такую...

После нескольких минут жонглирования настройками телефона, "технический специалист" Мартиньш присылает ссылку, по которой якобы нужно подтвердить отказ от смены номера телефона.

- И подтвердила своим Smart-ID, своим банком, что-то... - рассказывает Валентина. Но и этого мошенникам показалось мало, они попытались и получить доступ к остальной технике жертвы. - Дальше он говорит: ну все, я у вас все сделал. Теперь надо проверить ваш компьютер.

Дальше технический специалист просит провести различные манипуляции с персональным компьютером. Валентина поняла, что происходит что-то неладное, лишь когда заметила установленную программу для удаленного доступа - с такой же она сталкивалась во время удаленной работы во время пандемии - такой черный кружок с кенгуру. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников и попыталась сбросить звонок, но злодеи уже получили контроль над устройством. По словам Валентины они не позволяли прервать разговор, единственное, что помогло - это полностью отключить телефон.

- Благо, что я помнила все коды и пароли от банка, - оборвав разговор с мошенниками, Валентина сразу пошла к соседям и с другого телефона позвонила в банк и удалось быстро заблокировать счета и карту. К счастью, в тот момент на счету Валентины находилось лишь 20 евро. Явно не та добыча, на которую рассчитывали мошенники. Однако, получив полный доступом к устройствам, они могут лишить жертву другим способом. Например, за считанные минуты оформить множество быстрых кредитов.

- Когда они говорят: "подождите, не отключайтесь", за это время возможно заполнить заявку (на быстрый кредит - прим. ред.), а потом под невинным предлогом - подтвердите через Smart-ID. Вот тут я могла попасться, - предполагает Валентина, которая после пережитого внимательно изучила вопрос. Она также обзвонила все учреждения, которые предоставляют быстрые кредиты. К счастью, среди должников в их базах она не значится.

Валентина полагает, что удалось отделаться, как говорится, испугом, лишь потому что быстро спохватилась и успела вовремя отключить всю технику. На следующее утро она включила компьютер и обратила внимание, что программа удаленного доступа продолжает передавать данные. Даже если ее отключить, то через некоторое время она включается снова. Избавиться от вредоносных программ удалось лишь после обращения к настоящему техническому специалисту, который смог их удалить - до тех пор включать устройства с доступом к интернету было просто опасно.

- Сотрудники банка, Государственная полиция или любое другое учреждение не будут звонить вам с целью выяснить данные расчетной карты, не заставят назвать код "Smart-ID" или номер пользователя интернет-банка. Если вы получаете такой звонок, то есть первый повод проявить осторожность и поставить под сомнение цель звонящего, - подчеркивает руководитель института финансов "Swedbank" Рейнис Янсонс, добавляя, что в таких случаях всегда нужно связываться с конкретным учреждением, используя только официальную контактную информацию.