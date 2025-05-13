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У самих экстремальная ситуация: Литва не будет помогать Латвии охранять границу с Белоруссией

© LETA 13 мая, 2025 18:44

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Литва не будет направлять своих должностных лиц в Латвию для помощи в охране границы страны с Белоруссией в связи с увеличением в последнее время числа попыток ее незаконного пересечения.

«В настоящее время нет планов отправить литовских пограничников в Латвию для охраны границы страны», — сказал во вторник агентству BNS представитель Службы охраны государственной границы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

Между тем представитель Министерства внутренних дел (МВД) Миндаугас Баярунас сообщил BNS, что Литва тесно сотрудничает с Латвией в сфере вторичной миграции, предотвращая нелегальную перевозку иностранцев в другие страны Европейского союза.

«В настоящее время на литовской границе объявлена экстремальная ситуация государственного уровня. Силы СОГГЛ максимально сконцентрированы для защиты границы Литовской Республики. В связи с увеличившимся в последнее время потоком нелегальной миграции задействованы и Вооруженные силы Литвы», — сказал он.

В понедельник Эстония объявила об отправке помощи Латвии.

Полицейское подразделение ESTPOL 10 со вторника в течение двух недель будет патрулировать районы Каплава и Робежниеки. На этой территории в последнее время зафиксировано наибольшее количество попыток незаконного пересечения границы Латвии.

В ходе этой операции эстонские должностные лица совместно с латвийскими коллегами оценят ситуацию и примут совместное решение о развертывании второй ротации.

Летом прошлого года ESTPOL 9 также был развернуто на этих территориях Латвии.

Между тем, поскольку в Литве увеличилось число нелегальных мигрантов, которых разворачивают на границе с Беларусью, на участок Варенской погранзаставы были направлены военные для помощи в его охране.

Как сообщало агентство BNS, за последние сутки на границе Литвы с Беларусью пограничники развернули четверых нелегальных мигрантов.

На границе Латвии в понедельник пограничники этой страны развернули 65 мигрантов, а польские пограничники в воскресенье не пропустили 53 иностранца, пытавшихся нелегально проникнуть в страну.

В этом году в Литву не было пропущено более 700 нелегальных мигрантов. В прошлом году было зафиксировано 1002 попытки проникновения в страну из Беларуси в несанкционированных местах.

Как сообщало агентство BNS, наплыв мигрантов в восточные страны Евросоюза из Беларуси начался в 2021 году, и в его организации Запад обвиняет минский режим.

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