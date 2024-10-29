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У Путина нет красных линий: Дмитрий Кулеба

© LETA 29 октября, 2024 08:29

Мир

У российского диктатора Владимира Путина нет красных линий, и он решил провести остаток своей жизни, воюя, заявил в интервью агентству ЛЕТА бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В Лондоне и во всех других столицах должны четко понимать, что если Путин увидит возможность напасть на какую-нибудь западную столицу - а я не шучу и не преувеличиваю - он воспользуется этой возможностью. Для него не существует красных линий", - сказал политик-ветеран.

Кулеба считает, что жизненной миссией Путина в отношении Украины является разрушение государственности, а Европу он хочет расколоть на куски - "чтобы доказать себе и всем остальным, что мир свободы, демократии и процветания - это провалившийся проект, а то, что делает Россия, - это правильный путь в будущее".

Кулеба не видит способа остановить войну в Украине, пока Путин остается у власти.

"Никто не может сказать, когда закончится война. Но я думаю, что Путин решил провести остаток своей жизни воюя. Неважно где - в Украине, Сирии или где-то в Европе, если он осмелится", - сказал бывший министр иностранных дел Украины.

Он считает, что ближайший шанс на долгий и прочный мир появится, когда Путин умрет.

"Нет никаких гарантий, что это произойдет. Не стоит рассуждать о том, кто может прийти ему на смену, но, по крайней мере, будет шанс [прекратить войну]", - сказал Кулеба.

Он отметил, что ключевым вопросом станет интенсивность войны, поскольку России будет крайне сложно поддерживать нынешний уровень интенсивности.

"Мы не сможем умиротворить Путина, но мы можем в определенной степени ослабить интенсивность его войны. Никто не знает, сколько времени это займет", - сказал политик.

Кулеба выразил обеспокоенность тем, что, хотя в США и Европе есть люди, которые полностью осознают угрозу и ущерб, наносимый российской пропагандой и методами, используемыми Москвой, общества этих стран в основном недооценивают угрозу, исходящую от России.

"Дело не столько в самой российской пропаганде, сколько в том, что местные политики и организации в Европе и США перенимают и используют российскую пропаганду и ее методы. Технически это вовсе не российская пропаганда, а нечто, пришедшее из ее глубин", - говорит Кулеба.

Внезапно из ниоткуда возникают новые политические силы разного спектра, и если "стереть верхний слой", то под ним можно увидеть черты российской пропаганды, сказал политик.

"Если вы не слушали украинцев и не боролись с российской пропагандой, когда это было необходимо, то сейчас вы видите плоды этого процесса в своем собственном обществе. Если эти общества не поймут, что они должны яростно бороться с этими техниками, то они будут уничтожены", - предупредил Кулеба.

В интервью бывший министр иностранных дел Украины выразил благодарность Латвии "за все, что вы сделали и сделаете для нас", и поздравил латышей с наступающим Днем независимости.

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