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У нового рижского колеса обозрения обнаружили российский след

Редакция PRESS 14 декабря, 2024 08:15

Новости Латвии 0 комментариев

Оказывается, выгодополучателем от нового колеса обозрения в Риге является инвестор родом из России Рустам Гильфанов. Интересно, не откажется ли теперь Рижская дума от такого сотрудничества? Журнал Ir раскопал прелюбопытную информацию, сообщает Grani.lv. Задавшись вопросом, кто же в конечном итоге владеет новым колесом обозрения в столице, издание выявило следующую цепочку.

Реализацию проекта осуществляет зарегистрированное в Латвии предприятие RPR Operators. Ранее его учредил Дмитрий Успенский. Однако на данный момент бенефициаром является Рустам Гильфанов. Через зарегистрированную на Мальте компанию Racoonstruction Holding Limited ему принадлежит 55% долей капитала от RPR Operators, а остальными владельцами (через компанию Panoramica) являются Дмитрий Успенский, Дарья Успенская и Анатолий Предкель.

Но это еще не все. Летом этого года RPR Operators зарегистрировал три коммерческих залога в пользу компании Besterry Management Ltd, зарегистрированной на Кипре. Ее владельцем тоже является Гильфанов. Компания RPR Operators все свое имущество заложилa 28 мая, а затем 18 июня и 11 июля были также зарегистрированы залоги за доли капитала двух владельцев RPR Operators – Racoonstruction Holding Limited и Panoramica.

Все три залога зарегистрированы на одну и ту же сумму – 4,7 миллиона евро. Журналисты расценивают это так: кипрская компания Гильфанова могла дать кредит на реализацию проекта колеса обозрения ив Риге и заручиться тремя коммерческими залогами, чтобы иск мог быть направлен против любого из трех залогодателей.

В общем, куда ни кинь, всюду Гильфанов. Кто же он такой? Родился в небольшом поселке в Пермском крае, докладывает множество российских источников, сейчас ему 43 года. Сын военного. Окончив университет, занимался в IT-области в России и на Украине, где был соучредителем компании, разрабатывающей программные приложения для игровой сферы. Что не помешало Украине в свое время наложить на него санкции. Впрочем, как утверждается, сейчас они с Гильфанова уже сняты.

Согласно данным латвийского регистра компаний, с апреля 2022 года Гильфанов проживает в Латвии. Есть информация (официально никем не подтвержденная), что он имеет гражданство Федерации Сент-Китс и Невис. Что с российским гражданством у него, отказался или сохранил, неизвестно. Но то, что этот человек вышел из российского бизнеса и имеет связи в его среде — факт.

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