У кого не стоит покупать продукты: личный опыт

Продавец сказал, что в мешках – по 16 кг.

- Отличная картошка – «адретта", - добавил он. – За 16 кг 16 евро.

- Во-первых, «адретту» в Латвии давно не выращивают. Я кое-что в этом деле знаю, - ответил ваш автор. – Во-вторых, жутко дорого – по евро за килограмм.

- О цене можно договориться. Но с фермером – он в машине. А если не устраивает «адретта", есть еще «приекульская желтая"…

- Ладно, - ответил я.

Еще минуты через две в дверь снова постучали. На пороге стоял мужик - якобы фермер – с… двумя мешками картошки по 16 кг.

- Не нужно мне два. Нам некуда ставить. На лоджии места мало…

- Это последние два мешка, - ответил фермер. – Что я с ними делать буду? Всего по 85 центов за кг отдаю...

Минут пять мы с женой ему объясняли, что два мешка нас не устраивают. Продавец продолжал убеждать, что продает «задаром».

Тогда я ему сказал:

- Хорошо, по 60 центов за кг возьмем оба мешка.

Реакция была неожиданной:

- Да ты хочешь меня разорить!

Любой покупатель, который покупает картошку на рынке в больших объемах, знает, что оптом выходит дешевле. Вот и здесь продавцу, если он действительно фермер, должно быть выгодно. Никаких кассовых аппаратов, отдает напрямую покупателю, а не через торговые сети. (Которые потом ставят еще свою наценку — и немалую.)

В итоге мы купили один мешок весом 16 кг по 85 центов за кг. Недешево, но лишь бы вкус оказался нормальным...

Ваш автор уже как-то писал давеча, что мы перестали покупать картошку у тех, кто разносит ее по домам, по той причине, что это шило в мешке. Иногда неплохая, но чаще – невкусная и даже черная внутри.

На этот раз вкус оказался средний. В некоторых торговых сетях бывает лучше. А самое главное выяснилось через пару дней, когда ваш автор пошел на ближайший рынок в своем рижском микрорайоне.

У овощного прилавка сразу же заметил точно такие же мешки с картошкой (особого цвета) - и тоже по 16 кг. Хотя можно было брать и на развес. Так вот: 16 кг картошки продавали по 59 центов за кг. А на развес – по 80.

Теперь вы поняли, почему «фермер», разносивший картошку по многоэтажкам, закричал: «Ты меня разорить хочешь!» С большой долей вероятности он берет ее на этом же рынке по 59 центов за кг. А при продаже по 60 фактически ничего бы не заработал.

В общем, в очередной раз я убедился, что не стоит покупать картошку у коробейников - тех, кто разносит мешки по домам. Если хотите сэкономить, можно тот же мешок, но уже по меньшей цене, купить на рынке. Некоторые так и делают: отвозят купленную картошку в близлежащие дома на сумках-каталках. Или подвозят на машине. Хотя далеко не у всех пенсионеров есть авто...

Отличные молочные продукты!

Продолжая тему того, какие продукты и где выгодней покупать, хочу остановиться на личном опыте покупки молочных продуктов: сыра, сметаны, творога.

Мы не раз писали о том, что хорошие твердые сыры местного производства в Латвии практически не найти. Отдали нишу литовским производителям. Были у нас и на рижском молочном предприятии достойные сыры, и в Лимбажи. Были - да сплыли. Но оказалось, что и в Латвии продолжают выпускать твердые сыры отличного качества – с выдержкой в год, 18 месяцев и 24. Это одно из молочных предприятий Латгалии. Кстати, самый большой экспорт сыров приходится как раз на их долю. Отправляют даже в Италию и Финляндию.

В большинстве супермаркетов сыры этого производителя можно купить - полутвердые, в районе 15 евро за кг. В самых дорогих супермаркетах есть сыры твердые, есть и премиум- класса. Не скажу, что стоят они намного дороже, чем полутвердые в обычных сетях, – около 16 евро. Однако эти отличные сыры можно купить значительно дешевле.

В Риге и во многих других городах республики есть магазины известного в Латвии молочного кооператива, одного из двух, кто реально выпускает молочную продукцию. Этот кооператив еще лет двадцать назад начал создавать свои торговые точки. В Риге они есть на рынках, а в небольших городах, например в Сигулде, есть магазины этого кооператива. Правда, один из них закрылся, но открылся новый – на Яновом рынке (есть такой в центре Сигулды).

Зашли мы сюда по совету знакомого - и приятно удивились. В магазинчике были развесной творог этого производителя, сметана, молоко, кефир, масло… Была продукция этого же кооператива в упаковках, но она дороже.

Увидел тут же на полке и сыры производителя из Латгалии. Причем линейка продуктов была выше, чем в дорогих супермаркетах. Сыры - начиная с полутвердых и кончая твердыми премиум-класса. Были и экологические. Но самое главное – цены.

Полутвердые сыры, которые в супермаркетах стоят в районе 15 евро, тут можно было купить чуть дороже 9 евро за кг! Но не в промышленной упаковке, а на развес. Его нарезают от больших головок сыра. А твердые сыры – премиум-класса – тут стоят столько же, сколько полутвердый сыр в супермаркетах – и даже дешевле!

А вот сливочное масло этого молочного кооператива ваш автор покупать не советовал бы. Недешевое и не самое лучшее. В свое время мне рассказывали, что кооператив производит это масло не у себя, а на другом молочном предприятии – неподалеку. Только ставит свою упаковку: брэнд-то известный...

Что случилось с хлебом?

Долгие годы ваш автор покупает ржаной хлеб небольшого, но известного производителя, что в окрестностях Риги. Однако в последние месяцы вкус хлеба испортился. Возможно, что-то не так с сырьем.

Известный хлебопек из Латгалии рассказывал вашему автору, что некоторые идут на хитрость: в ржаной хлеб добавляют немалый процент пшеничной муки. Стоит она дешевле. Но на упаковке все эти «мелочи» не указывают.

А отличный ржаной хлеб в Латвии все же изготавливают. Крестьянские хозяйства, в небольших количествах. В этом мы с супругой убедились, когда под католическое Рождество пошли на продуктовую ярмарку в Межапарке. Хозяйка одного из лотков подозвала попробовать ржаной хлеб. Вот это вкус! Недешево, но мы взяли половинку каравая. А потом ели этот хлеб, как пирожное, – без всякого сыра – с маслом! Вкуснотища! Такого ржаного хлеба давно не ел.

По словам продавщицы, пекут хлеб в хозяйстве под Смилтене. А купить его можно на подобных ярмарках или на месте. Но, согласитесь, мотаться за хлебом в такую даль – накладно. Впрочем, если по пути еще что-то купить у крестьян, может, оно того и стоит. Потому что крупные производители перестали радовать нас хорошим ржаным хлебом...

Илья ДИМЕНШТЕЙН