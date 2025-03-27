Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 27. Марта Завтра: Gustavs, Gusts, Talrits
Доступность

У Хургады затонула туристическая подлодка: все погибшие — граждане России

© BBC 27 марта, 2025 21:08

Важно 0 комментариев

Scanpix/ REUTERS

Шесть человек погибли в четверг, когда туристическая подводная лодка затонула у побережья, сообщил губернатор провинции Амр Ханафи. По его словам, еще 39 человек — все остальные, кто был на борту — спасены, пишет Русская служба Би-би-си.

Власти расследуют причины аварии, заявил губернатор. Он похвалил спасательные команды, участвовавшие в эвакуации пострадавших, и сказал, что власти продолжат координировать свои действия с соответствующими посольствами.

Лодка компании Sindbad затонула недалеко от гавани, сообщает из Каира корреспондент Би-би-си. Компания уже несколько лет организует туристические поездки в Хургаде.

Все шестеро погибших были гражданами России. Консул России в Хургаде Виктор Воропаев рассказал ТАСС о гибели по меньшей мере пяти российских туристов, двое из которых несовершеннолетние. ТАСС также сообщал, что у всех 45 туристов было российское гражданство.

Но позже губернатор провинции сообщил Би-би-си, что на борту батискафа были также пассажиры из Индии, Норвегии и Швеции, а также пятеро египтян. При этом он подтвердил, что все погибшие — россияне.

По данным российского консульства, авария с батискафом произошла на расстоянии километра от берега около 10 часов утра.

Все туристы приобрели путевки в Египет у туроператора «Библио Глобус», пишет «Интерфакс».

Раненые, в том числе четверо в критическом состоянии, были доставлены в близлежащие больницы, передает корреспондент Би-би-си.

Компания Sindbad уже несколько лет организует туристические поездки в районе Хургады. Компания утверждает, что владеет двумя из 14 прогулочных подводных лодок в мире.

Компания позволяет туристам путешествовать на глубине 25 метров, чтобы исследовать «500 метров кораллового рифа и его морских обитателей».

Амр Ханафи утверждает, что у затонувшей подводной лодки была действующая лицензия, а командир экипажа получил необходимые «научные сертификаты».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нападение с ножом в центре Амстердама: пострадали пять человек

Важно 20:53

Важно 0 комментариев

В результате нападения с ножом в центре Амстердама пострадали пять человек. В четверг, 27 марта, неизвестный мужчина напал на прохожих на одной из улиц близ площади Дам, подозреваемого удалось задержать, заявила полиция в столице Нидерландов.

В результате нападения с ножом в центре Амстердама пострадали пять человек. В четверг, 27 марта, неизвестный мужчина напал на прохожих на одной из улиц близ площади Дам, подозреваемого удалось задержать, заявила полиция в столице Нидерландов.

Читать

Арманд Рукс: есть основания полагать, что Русиньш плохо кончил

Выбор редакции 20:44

Выбор редакции 0 комментариев

Розыск Леона Русиньша, объявленный в международное расследование, продолжается. Начальник Государственной полиции Арманд Рукс поделился своими мыслями о судьбе Леона Русиньша, сообщает nra.lv.

Розыск Леона Русиньша, объявленный в международное расследование, продолжается. Начальник Государственной полиции Арманд Рукс поделился своими мыслями о судьбе Леона Русиньша, сообщает nra.lv.

Читать

Сняли 40 евро! Гостья столицы в общественном транспорте Риги нарвалась на ложный QR-код?

Важно 20:39

Важно 0 комментариев

Мошенники стали наклеивать свои коды поверх настоящих кодов Rīgas satiksme, об этом в соцсети Facebook рассказала столкнувшаяся с этим женщина.

Мошенники стали наклеивать свои коды поверх настоящих кодов Rīgas satiksme, об этом в соцсети Facebook рассказала столкнувшаяся с этим женщина.

Читать

Слишком мягкий приговор: прокуратура требует для блогера Матаева более суровое наказание

ЧП и криминал 20:26

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокурор подал протест на приговор Рижского городского суда, приговорившего гражданина Латвии Дмитрия Матаева к году лишения свободы за оправдание российских военных преступлений и разжигание национальной вражды. В ноябре 2024 года Рижский городской суд признал подсудимого виновным и приговорил его к соответствующему наказанию.

Прокурор подал протест на приговор Рижского городского суда, приговорившего гражданина Латвии Дмитрия Матаева к году лишения свободы за оправдание российских военных преступлений и разжигание национальной вражды. В ноябре 2024 года Рижский городской суд признал подсудимого виновным и приговорил его к соответствующему наказанию.

Читать

Саммит «коалиции желающих»: Макрон анонсировал «франко-британскую миссию» в Украине

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

Лидеры почти 30 стран, представители руководства НАТО и ЕС собрались во французской столице, чтобы обсудить увеличение помощи Киеву и развёртывание европейских миротворческих сил для обеспечения долгосрочного мира.

Лидеры почти 30 стран, представители руководства НАТО и ЕС собрались во французской столице, чтобы обсудить увеличение помощи Киеву и развёртывание европейских миротворческих сил для обеспечения долгосрочного мира.

Читать

Крах отрасли? Весь TikTok обсуждает, что маркетинговые агентства «не ловят мышей»

Важно 20:15

Важно 0 комментариев

В социальной сети TikTok разгорелось обсуждение - рекламные агентства, даже самые крупные, получая деньги от клиента, не стараются их "отработать", а вручают в качестве рекламного продукта нерабочие стратегии и откровенно плохие макеты.

В социальной сети TikTok разгорелось обсуждение - рекламные агентства, даже самые крупные, получая деньги от клиента, не стараются их "отработать", а вручают в качестве рекламного продукта нерабочие стратегии и откровенно плохие макеты.

Читать