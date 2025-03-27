У Хургады затонула туристическая подлодка: все погибшие — граждане России

Власти расследуют причины аварии, заявил губернатор. Он похвалил спасательные команды, участвовавшие в эвакуации пострадавших, и сказал, что власти продолжат координировать свои действия с соответствующими посольствами.

Лодка компании Sindbad затонула недалеко от гавани, сообщает из Каира корреспондент Би-би-си. Компания уже несколько лет организует туристические поездки в Хургаде.

Все шестеро погибших были гражданами России. Консул России в Хургаде Виктор Воропаев рассказал ТАСС о гибели по меньшей мере пяти российских туристов, двое из которых несовершеннолетние. ТАСС также сообщал, что у всех 45 туристов было российское гражданство.

Но позже губернатор провинции сообщил Би-би-си, что на борту батискафа были также пассажиры из Индии, Норвегии и Швеции, а также пятеро египтян. При этом он подтвердил, что все погибшие — россияне.

По данным российского консульства, авария с батискафом произошла на расстоянии километра от берега около 10 часов утра.

Все туристы приобрели путевки в Египет у туроператора «Библио Глобус», пишет «Интерфакс».

Раненые, в том числе четверо в критическом состоянии, были доставлены в близлежащие больницы, передает корреспондент Би-би-си.

Компания Sindbad уже несколько лет организует туристические поездки в районе Хургады. Компания утверждает, что владеет двумя из 14 прогулочных подводных лодок в мире.

Компания позволяет туристам путешествовать на глубине 25 метров, чтобы исследовать «500 метров кораллового рифа и его морских обитателей».

Амр Ханафи утверждает, что у затонувшей подводной лодки была действующая лицензия, а командир экипажа получил необходимые «научные сертификаты».