У Ефремова, отбывающего срок в тюрьме, резко ухудшилось состояние: СМИ

А сегодня выяснилось, что у 60-летнего актера обострилась болезнь легких, из-за чего он с трудом дышит и еле говорит. «Михаилу Ефремову для контроля состояния требуется ежедневно посещать врача, так как заболевание легких может привести к дыхательной недостаточности. А также повышает риски развития сопутствующих заболеваний вроде легочной инфекции, ломкости костей и нарушениям работы сердца», — рассказал источник.

В данное время адвокаты Михаила Олеговича делают все возможное, чтобы он вышел на свободу условно-досрочно из-за серьезных проблем со здоровьем. Если все удастся, то Ефремов может встретить Новый год дома.

«Он старается… Но он больной насквозь. Его нужно оттуда забирать. Он давно уже все осознал, сразу осознал/ К нему очень хорошо в колонии относятся, и начальство тоже… Но для такого больного человека такой режим — это ужас. У него зубы вот-вот окончательно выпадут, там меловая вода…» — сетовал один из друзей Ефремова.

«Не уверен, что в будущем он когда-нибудь исполнит комедийную роль. Но я думаю, что когда он вернется, то будет большим подспорьем в театральной среде, потому что он прекрасный театральный режиссер. А как сейчас у него изменились взгляды! Это небо и земля».

Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в начале июня 2020 года. Жертвой инцидента стал курьер Сергей Захаров. После длительных судебных заседаний актера признали виновным и отправили в тюрьму на 7,5 лет.