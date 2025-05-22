У берегов Крита произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1

Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров.

Как сообщается, землетрясение ощущалось на Крите, на островах Эгейского моря и в районах материковой Греции.

Особенно высокими интенсивность и продолжительность землетрясения были в Ханье и Ретимноне.

Мощные подземные толчки почувствовали и жители Афин.

Последовало несколько афтершоков.

Спасательные службы Крита были приведены в состояние общей готовности. Пожарные машины патрулируют территорию, чтобы контролировать ситуацию.

В результате землетрясения были зафиксированы небольшие оползни на провинциальной дорожной сети, а на одну из улиц в Ираклионе рухнула небольшая часть отделки здания.

Экстренные службы региона и муниципалитетов находятся в состоянии повышенной готовности.

Глава Организации по планированию и защите от землетрясений Эфтимиос Леккас отметил, что цунами региону на этот раз, скорее всего, не грозит, так как очаг залегал на значительной глубине в море.

Мэр города Агиос Николаос Манолис Менегакис, сообщил, что землетрясение было очень сильным, но подтвердил, что сообщений о разрушениях не поступало. "Мы сохраняем бдительность", - заверил он.