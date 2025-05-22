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У берегов Крита произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1

Euronews 22 мая, 2025 10:15

Мир 0 комментариев

Очень сильное землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло в четверг 06:19 по греческому времени в 56 километрах к северо-северо-востоку от Ираклиона на Крите. Об этом свидетельствуют данные Геодинамического института при Национальной обсерватории Афин.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров.

Как сообщается, землетрясение ощущалось на Крите, на островах Эгейского моря и в районах материковой Греции.

Особенно высокими интенсивность и продолжительность землетрясения были в Ханье и Ретимноне.

Мощные подземные толчки почувствовали и жители Афин.

Последовало несколько афтершоков.

Спасательные службы Крита были приведены в состояние общей готовности. Пожарные машины патрулируют территорию, чтобы контролировать ситуацию.

В результате землетрясения были зафиксированы небольшие оползни на провинциальной дорожной сети, а на одну из улиц в Ираклионе рухнула небольшая часть отделки здания.

Экстренные службы региона и муниципалитетов находятся в состоянии повышенной готовности.

Глава Организации по планированию и защите от землетрясений Эфтимиос Леккас отметил, что цунами региону на этот раз, скорее всего, не грозит, так как очаг залегал на значительной глубине в море.

Мэр города Агиос Николаос Манолис Менегакис, сообщил, что землетрясение было очень сильным, но подтвердил, что сообщений о разрушениях не поступало. "Мы сохраняем бдительность", - заверил он.

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