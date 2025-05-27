«Ты выстоишь — мы рядом, мы тебя понимаем…» Что важно для латвийского фармацевта – специалиста и человека? Новости партнеров Редакция PRESS 27 мая, 2025 14:54 Новости партнеров

Заместитель заведующей Mēness аptieka в Даугавпилсской региональной больнице Людмила Назарова

Заместитель заведующей Mēness аptieka, которая находится в Даугавпилсской региональной больнице, Людмила Назарова гордится своим местом работы, понимая огромную значимость фармацевтических услуг.

Ответственность у Людмилы – огромна, рабочее напряжение – высоко. Поэтому так ценно, что она чувствует заботу о себе и коллегах со стороны предприятия.

Фармацевт наиболее доступен

Что и говорить, роль фармацевтов – велика. Не случайно недавний опрос показал, что это – самый доступный специалист сферы здравоохранения в стране. Его роль в деле сохранения здоровья общества с каждым годом только растет. Мы начинаем это понимать все лучше – по мере осознания важности того, насколько могут быть опасны самолечение и неправильное употребление медикаментов.

Человеку, который борется с недугом, таким как онкология и многие другие, надо точно понимать, как же следует принимать назначенные ему медикаменты, чтобы неукоснительно следовать предписаниям врача. От этого зависит качество его жизни, скорость выздоровления, успех в борьбе с болезнью.

А теперь поясним – аптеку, где трудится Людмила и ее коллеги, часто посещают люди со всех концов Латгале, имеющие самые сложные медицинские диагнозы. В эту больницу приезжают на врачебные консультации или получают непосредственное стационарное лечение…

Молодые и пожилые, мужчины и женщины – каждый со своей надеждой, проблемой, задачей, вопросом, просьбой, а иногда – бедой. Как же чуток, грамотен и в полном смысле слова профессионален должен быть работник Mēness аptieka, который трудится в таком непростом месте.

– Доченька, посмотри, что мне тут доктор выписал-то? – пожилая дама протягивает Людмиле какой-то листок (мне не видно издалека) и начинает вдруг молча плакать. Слезы катятся по щекам женщины, руки трясутся.

– Сейчас разберемся, не волнуйтесь, присядьте пока на стул, вот водичка, попейте и успокойтесь, – Людмила дает посетительнице стакан с водой.

Краем уха слышу, как она ласково объясняет растерявшейся от услышанного диагноза женщине, что «наша медицина многое может и нельзя опускать руки».

– Из своего долгого опыта работы расскажу, что знаю многих, победивших и не такие диагнозы! Вот только что обслуживала постоянную клиентку, которая успешно борется сразу с четырьмя видами онкологии в течение 20 лет. Она настолько позитивная и послушная относительно назначений докторов, что недуги отступают. Думайте, пожалуйста, только о хорошем, наши мысли – материальны.

Гоните прочь плохие мысли! А теперь, слушайте внимательно, перечислю –какие вам назначены лекарства и как их следует принимать. Мы вам всю схему расписали на бумаге, чтобы вы ничего не забыли. А теперь, смотрите – расскажу про каждую упаковку, чтобы вас ничего не удивило, когда вы займетесь лечением дома.

… Я терпеливо жду, когда Людмила Назарова освободится, чтобы поговорить со мной. Сейчас у нее будет перерыв, и мы сможем поговорить.

«Мама тоже работала фармацевтом!»

По словам Людмилы, давно прошли те времена, когда фармацевт и ассистент фармацевта выполняли только одну роль – «выдавал» таблетки. Да и было ли так все просто?

«Моя мама Лариса Гербе 40 лет отдала служению Асклепию, Богу медицины и фармации. Последние три десятилетия она, также как и я сегодня, трудилась в Mēness аptieka, представляете? А бабушка у меня была знатной травницей: мы вместе с ней на лугу собирали лекарственные растения и сдавали их в аптеку, раньше такое практиковалось. Мать-и-мачеху, тысячелистник, липу, васильки, одуванчики, манжетку – многое что требовалось, так я постигала фитотерапию.

Уже получив высшее экономическое образование, став женой и мамой, я вернулась к детской мечте – выучилась на ассистента фармацевта. Все мое детство и юность прошли под звездой Аптеки: работа мамы была для меня не просто интересна, но я даже детским сердцем четко понимала – это лучшее дело на свете, и оно – мое...».

Людмила работала в разных местах, но однажды утром сообщила родным: «Меня приняли в Первый медицинский колледж в Риге, буду осваивать профессию ассистента фармацевта!». Ей тогда было 37 лет и для начала пришлось восстанавливать подзабытые школьные знания – химии в первую очередь.

«И вот тут я столкнулась с тем, как сильно помогает своим сотрудникам, в том числе совсем еще зеленым новичкам предприятие Mēness аptieka, – признается Людмила. – Нашла информацию и пошла на обучение в RSU Sarkanā Krusta медицинском колледже по программе Mēness аptieka – бесплатной и еще со стипендией. Кроме того, можно было сразу и практиковаться – работать в аптеке помощником фармацевта. То есть ты учишься бесплатно, а тебе еще выплачивают стипендию и ты к тому же сразу трудоустроен. В 2020-м получила диплом, что стало возможным в том числе потому, что была отличная платформа для реализации моей цели».

«Мы – одна семья!»

«Мое место работы – удача еще и в том, что на предприятии есть поддержка семьи, и я один из примеров...» – признается Людмила.

Так случилось, что родители моей собеседницы долго болели и потом ушли – один за другим.

«И тут я поняла, что не только в радости, но также в горе ты в нашем коллективе не один, – делится собеседница. – Мои коллеги по Mēness аptieka, в том числе региональный менеджер Эвия, поддерживали меня крепко. Когда случилась трагедия, меня спросили, может, я хочу отдохнуть, взять отпуск? В каких то моих пожеланиях пошли, что называется, навстречу. И это во многом стало моим моральным, эмоциональным, человеческим спасением в той непростой ситуации. Было такое приятное впечатление, что помимо заботы семьи, меня постоянно обнимают какие-то сильные невидимые руки и говорят: ты выстоишь, мы рядом, мы тебя понимаем…

В моем случае загруженность на работе была огромным плюсом. Дело свое я люблю и это давало мне силы бороться за жизнь родителей. Понимаете, это так важно, когда тебя слышат твои коллеги и руководители. Мы здесь, в Даугавпилсе, всегда чувствуем что нас слышат даже в Риге, что есть ответная реакция на наши просьбы и, скажем так, пожелания. Нет стены между рядовыми сотрудниками и менеджерами высшего звена.

На встречах, а они у нас бывают самые разные, – праздничные, спортивные, образовательные, рабочие, по обмену опытом – мы вместе отдыхаем, общаемся, обсуждаем насущные вопросы, ищем совместные решения – это как в дружной семье. Мы – одна команда, где один за всех и все за одного! И все вместе мы, Mēness аptieka, – за наших клиентов, посетителей аптек».

«Я готова с каждым человеком обсуждать, например, то, как надо готовиться к химиотерапии, как верно принимать лекарства в момент лечения, делать инъекцию при сахарном диабете и т. д. Люди подчас теряются, и фармацевт становится его проводником на тропинке лечения. Держу контакт с врачами нашей клиники – важно понимать суть их назначений и какие-то нюансы.

Нередко мы настаиваем на посещении человеком врача, так как самолечение – это то, чем можно навредить с большой долей вероятности. Борюсь с разного рода «методами» исцеления вроде чудодейственных грибов или еще чего-нибудь, чем хотят пользоваться больные той же онкологией. Настаиваю на том, чтобы они лечились так, как рекомендует именно врач, не затягивая ни на день процесс терапии...» – признается Людмила.

Она с радостью посещает различные бесплатные курсы и семинары, которые организует Mēness аptieka, тем самым продолжая повышать свою профессиональную квалификацию.

«В мире фармации, – сообщает Людмила – сегодня многое меняется, важная информация о приеме новых и старых лекарств поступает даже не каждый год, а каждый месяц. Ничего нельзя упустить!».

И это замечательно, что сами фармацевты Mēness аptieka не только пекутся о своих клиентах, но и получают заботу о себе.

«Помимо соцпакета (кстати, чем больше трудишься на нашем предприятии, тем обширнее бесплатная медицинская страховка), предприятие постоянно радует нас подарками к личным юбилеям и главным праздникам страны – Не случайно мы, весь коллектив нашего предприятия, дружно принимаем участие в марафонах, разных физкультурных мероприятиях и прочих активностях.

Рада ли я, что работаю в аптеке? Да! Это мое призвание, это то, чем я горжусь. Кроме того, считаю ценным то, что фармацевт на нашем предприятии – не винтик в большом механизме, а ценность. Это дорогого стоит, и в конечном счете выливается в утроенное внимание к нашим пациентам. Когда человек уверен в завтрашнем дне и счастлив среди коллег, он это невольно несет в общество»

Людмила Назарова – яркий пример того, что никогда не поздно изменить судьбу и освоить новую профессию, в ее случае – ассистента фармацевта.

Текст: Людмила ВЕВЕРЕ