Муж в браке купил недвижимость и хочет оформить как отдельную собственность: может?

Согласно положениям Гражданского закона, каждому из супругов принадлежит имущество, которым он владел до вступления в брак, а также то, что было приобретено им во время брака как личная собственность. Все, что супруги приобрели в период брака совместно или один из них — но за счет общих средств либо при участии другого супруга, — считается их совместной собственностью. В случае сомнений следует исходить из предположения, что это имущество принадлежит обоим супругам в равных частях.

К отдельной собственности каждого из супругов относится в том числе и то, что стороны по договоренности признали личным имуществом.

Обязанность доказать, что определенное имущество является личной собственностью, лежит на том из супругов, кто это утверждает. Если недвижимость относится к отдельному имуществу одного из супругов, это должно быть внесено в Земельную книгу.

Следовательно, вам с мужем необходимо заключить договор, по которому квартира, приобретенная для сына мужа от первого брака, будет определена как отдельное имущество вашего мужа, и затем зарегистрировать этот договор в Земельной книге.

Для составления договора рекомендуем обратиться к юристу или к нотариусу. Для регистрации договора в Земельной книге необходимо обратиться к любому нотариусу.

Список контактов присяжных нотариусов можно найти по адресу: www.latvijasnotars.lv.