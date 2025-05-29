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Муж в браке купил недвижимость и хочет оформить как отдельную собственность: может?

«Семь секретов» 29 мая, 2025 12:04

Юридическая консультация 0 комментариев

-У мужа есть сын от первого брака, ему сейчас 16, живет со своей мамой. А у нас в браке тоже есть ребенок. Мы живем в квартире мужа, и еще у нас куплена однокомнатная квартира, чтобы подарить ее сыну мужа от первого брака на совершеннолетие. Он сейчас не хочет ее переписывать на сына, чтобы бывшая жена не смогла с ней ничего сделать. Нам сказали: если квартира куплена в браке, значит, считается, что это наше общее имущество, хотя и записана на мужа. Как сделать так, чтобы это было отдельным имуществом мужа?

Согласно положениям Гражданского закона, каждому из супругов принадлежит имущество, которым он владел до вступления в брак, а также то, что было приобретено им во время брака как личная собственность. Все, что супруги приобрели в период брака совместно или один из них — но за счет общих средств либо при участии другого супруга, — считается их совместной собственностью. В случае сомнений следует исходить из предположения, что это имущество принадлежит обоим супругам в равных частях.

К отдельной собственности каждого из супругов относится в том числе и то, что стороны по договоренности признали личным имуществом.

Обязанность доказать, что определенное имущество является личной собственностью, лежит на том из супругов, кто это утверждает. Если недвижимость относится к отдельному имуществу одного из супругов, это должно быть внесено в Земельную книгу. 

Следовательно, вам с мужем необходимо заключить договор, по которому квартира, приобретенная для сына мужа от первого брака, будет определена как отдельное имущество вашего мужа, и затем зарегистрировать этот договор в Земельной книге.

Для составления договора рекомендуем обратиться к юристу или к нотариусу. Для регистрации договора в Земельной книге необходимо обратиться к любому нотариусу.

Список контактов присяжных нотариусов можно найти по адресу: www.latvijasnotars.lv.

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