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«Тупик, компромисс невозможен»: политолог сомневается, что между Киевом и Москвой наступит мир (1)

Редакция PRESS 25 марта, 2025 19:22

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Полноценное мирное соглашение между Киевом и Москвой сейчас вряд ли возможно — как минимум из-за двух принципиальных противоречий, заявил передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4 украинский политолог Владимир Фесенко.

Во-первых, Кремль хочет, чтобы оккупированные и аннексированные украинские территории были признаны в качестве российских. Во-вторых, он требует, чтобы Украина отказалась от стремления в НАТО. Но Киев не готов ни отдавать территории, ни ограничивать свой суверенитет.

«Скажу сразу: я не верю в полноценный мирный договор между Украиной и Россией. Разговоров об этом много. Вот даже по итогам саммита Европейского Союза 6 марта было заявлено, что недостаточно просто договоренности о прекращении огня, а нужно выходить на полноценный мирный договор. Это красиво звучит. Но, на мой взгляд, договориться о полноценном мирном урегулировании между Россией и Украиной практически невозможно», — сообщил Владимир Фесенко, глава украинского Центра прикладных политических исследований «Пента».

Он пояснил, что есть не менее двух принципиальных противоречия воюющих сторон. Первое — по вопросу территорий. РФ в качестве одного из условий выдвигает признание за собой оккупированных и аннексированных территорий Украины. Т.е. захваченного еще в 2014-м Крыма, а также оккупированных в ходе нынешнего вторжения Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые РФ уже вписала в свою конституцию. (При том, что почти полностью она захватила только Луганскую, в остальных же регионах значительная часть территории находится под контролем ВСУ).

«Украина, естественно, не будет признавать оккупированные и в том числе и аннексированные территории российскими. Здесь тупик, полная патовая ситуация, компромисс невозможен», — уверен политолог.

Второе принципиальное противоречие — по вопросу о перспективе членства Украины в НАТО. В. Фесенко пояснил, что Кремль требует, чтобы Украина изменила свою конституцию и официально заявила о своем нейтральном статусе.«Мы видим, что сейчас Трамп готов отказаться от перспективы членства Украины в НАТО. Мы на это, к сожалению, повлиять не можем. Но Украина сама не будет ограничивать свой внешнеполитический суверенитет. Мы не будем отказываться сами ни от перспективы членства в НАТО, даже если эта перспектива очень эфемерная, ни от перспективы членства в Евросоюзе. 

Это наше право выбирать, в какие организации вступать. А дальше уже предмет переговоров и согласия этих организаций. А под давлением России и даже под давлением США мы не будем ограничивать свой внешнеполитический суверенитет.
Здесь тоже ситуация практически тупиковая», — заявил гость «Открытого разговора», отметив, что есть и другие сложные моменты в позициях сторон, но эти два — ключевые, и по ним договориться, по его мнению, не получится.

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