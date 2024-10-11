Русские являются самой многочисленной представленной в Даугавпилсе национальностью - их доля составляет 46%. В четырех микрорайонах города русские составляют половину населения: в Крыжи (51%), Химии, Нидеркунах и Черепове (по 50%). Доля русских от 47% до 48% - в восьми микрорайонах, 46% - в четырех. В девяти микрорайонах Даугавпилса доля русских ниже среднего показателя по городу.

Латыши - вторая по численности национальность в Даугавпилсе, и их доля в населении города составляет в среднем 21%. Больше всего латышей проживает в Лигинишки - 31%, в шести микрорайонах их доля составляет от 25 до 29% (Средняя Погулянка, Малые Стропы, Центр, Межциемс, Эспланада и Дзинтари). Доля латышей выше среднего показателя по Даугавпилсу также в Визбули (22%), Крыжи и Крепости (по 23%). Меньше всего латышей проживает в Нидеркунах (15%), Юдовке и Старом Форштадте (по 16%).

Третье место по численности в Даугавпилсе занимают поляки - 13%. Больше всего поляков проживает в Калкуны и Лигинишки (по 18%), а меньше всего в Крепости (8%) и Крыжи (9%).

По данным ЦСУ, в начале этого года в Даугавпилсе проживало 78 300 человек. Каждый четвертый горожанин (20 992, или 26,8%) проживает в микрорайоне Новое Строение, каждый седьмой - в Химии и Новом Форштадте (соответственно 11 459, или 14,6%, и 11 083, или 14,1%).

В 11 микрорайонах численность населения составляет от 1026 до 5789 человек, в десяти - от 105 до 957, а меньше всего людей проживает в Лигинишки - 55.

Средняя доля детей в возрасте до 17 лет в населении Даугавпилса составляет 18%.