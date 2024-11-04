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Циклон все ближе: ночью в Латвии будет дуть сильный ветер, на востоке местами ожидается снег

© LETA 4 ноября, 2024 11:59

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на понедельник, 4 ноября, в Латвии будет дуть сильный ветер, на востоке страны местами ожидается снег, согласно прогнозам синоптиков.

Под влиянием активного циклона ночью во многих местах ожидается дождь, во второй половине ночи местами на востоке - также снег и мокрый снег. Тем не менее во многих местах к утру небо начнет проясняться. Отдельные участки автодорог на востоке страны могут обледенеть.

Будет дуть сильный северо-западный и северный ветер, его порывы достигнут 17-22 м/с, на побережье залива - 25 м/с.

Температура воздуха ночью упадет до -1...+4 градусов, на побережье - от 4 до 8 градусов тепла.

В Риге ночью ожидается переменная облачность, в начале ночи и с утра - дождь. Будет дуть сильный северо-западный и северный ветер, порывы достигнут 16-21 м/с, в первой половине ночи - даже 25 м/с. Минимальная температура воздуха в столице - от +4 до +6 градусов.

На понедельник, 4 ноября, синоптики прогнозируют, что днем ветер утихнет. Температура воздуха в течение дня - от +3 до +9 градусов.

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Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

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