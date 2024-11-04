Циклон все ближе: ночью в Латвии будет дуть сильный ветер, на востоке местами ожидается снег

Под влиянием активного циклона ночью во многих местах ожидается дождь, во второй половине ночи местами на востоке - также снег и мокрый снег. Тем не менее во многих местах к утру небо начнет проясняться. Отдельные участки автодорог на востоке страны могут обледенеть.

Будет дуть сильный северо-западный и северный ветер, его порывы достигнут 17-22 м/с, на побережье залива - 25 м/с.

Температура воздуха ночью упадет до -1...+4 градусов, на побережье - от 4 до 8 градусов тепла.

В Риге ночью ожидается переменная облачность, в начале ночи и с утра - дождь. Будет дуть сильный северо-западный и северный ветер, порывы достигнут 16-21 м/с, в первой половине ночи - даже 25 м/с. Минимальная температура воздуха в столице - от +4 до +6 градусов.

На понедельник, 4 ноября, синоптики прогнозируют, что днем ветер утихнет. Температура воздуха в течение дня - от +3 до +9 градусов.