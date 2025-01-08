Цены падают? Ноябрьская статистика от Eurostat

Наиболее стремительное падение среди стран ЕС, по которым доступны данные, в ноябре зафиксировано в Словакии (-18,4%), а далее следуют Люксембург (-6,6%) и Франция (-5,2%). В Литве, как и в Финляндии, цены производителей снизились на 2,4%, а в Эстонии - на 2,6%.

В ноябре рост был зафиксирован в 11 странах ЕС, по которым доступны данные. Самый большой прирост был в Ирландии (+5,4%), далее идут Дания и Венгрия (+3,2%), а также Португалия (+2%). В Германии цены производителей остались без изменений.

В странах ЕС цены производителей в ноябре в среднем по сравнению с тем же месяцем годом ранее снизились на 1,1%, в еврозоне - на 1,2%.

По сравнению с октябрем цены производителей в ЕС увеличились на 1,7%, в еврозоне - на 1,6%.

По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей в ноябре увеличились в 19 странах ЕС. Самый большой рост был отмечен в Болгарии (+4,9%), далее следуют Ирландия (+4,5%) и Швеция (+4,2%). Наибольшее снижение произошло в Эстонии и на Кипре (по -1,4% в каждой стране), Словакии (-0,5%) и Люксембурге (-0,4%), в то время как на Мальте цены производителей остались прежними. В Латвии, как и в Хорватии, цены производителей в ноябре по сравнению с октябрем снизились на 0,2%, в Литве - выросли на 0,3%.

Данные по Румынии недоступны.