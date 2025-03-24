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Цены на электричество за неделю упали на 45%. Что же произошло?

© LETA 24 марта, 2025 17:39

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Рыночная цена на электроэнергию на прошлой неделе в странах Балтии единообразно снизилась на 45%, сообщили агентству LETA представители AS "Latvenergo".

В Латвии цена на электроэнергию составила 61,60 евро за мегаватт-час (МВтч), в Литве – 61,58 евро за МВтч, а в Эстонии – 61,10 евро за МВтч. Кроме того, в выходные наблюдались отрицательные почасовые цены. При этом системная цена составила 29,68 евро за МВтч, что на 53% ниже, чем неделей ранее. Для сравнения, средняя цена на электроэнергию в Германии была 77,91 евро за МВтч, а в Польше – 85,41 евро за МВтч.

Снижение цен в странах Балтии в основном было обусловлено ростом производства электроэнергии из возобновляемых источников. Генерация на ветряных электростанциях выросла на 75%, на солнечных – на 52%, а на гидроэлектростанциях – на 17% по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, благодаря более теплой погоде снизилось общее потребление электроэнергии в Балтии, что улучшило соотношение производства и потребления до 90%. В странах Северной Европы наблюдались аналогичные тенденции: производство электроэнергии на ветряных электростанциях выросло на 65%, а на солнечных – на 55%. Помимо этого, спрос на электроэнергию в регионе Северных стран сократился на 6%.

В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии составило 8640 гигаватт-часов (ГВтч), а объем производства – 9362 ГВтч.

Общий объем потребления электроэнергии в странах Балтии снизился на 4% и составил 503 ГВтч. В Латвии потребление электроэнергии было на 3% ниже, чем неделей ранее, – 128 ГВтч. В Эстонии потребление сократилось на 6% – до 152 ГВтч, а в Литве составило 223 ГВтч, что на 3% меньше, чем неделей ранее.

Производство электроэнергии в странах Балтии увеличилось на 5%, и в общей сложности было выработано 452 ГВтч. В Латвии производство электроэнергии оказалось на 31% ниже, чем неделей ранее, – 103 ГВтч. В Эстонии производство выросло на 3% и составило 116 ГВтч, а в Литве – на 40%, достигнув 233 ГВтч.

На прошлой неделе соотношение производства к потреблению в Латвии составило 81%, в Эстонии – 77%, а в Литве – 105%. В целом в странах Балтии было произведено 90% от общего объема потребленной электроэнергии.

25 декабря 2024 года был выявлен поврежденный межгосударственный соединительный кабель Финляндия – Эстония "Estlink 2". Согласно информации, опубликованной финским системным оператором, ремонтные работы на этом интерконнекторе продлятся до 1 августа 2025 года. Таким образом, из общей установленной мощности межгосударственных соединений между Финляндией и Эстонией – 1016 МВт – в работе останется только 358 МВт (через "EstLink 1"), что существенно ограничит импорт электроэнергии из Северных стран.

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