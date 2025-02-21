Центр защиты прав потребителей разоблачил «Чёрную пятницу»

Основной целью проверки было выяснить, насколько честно продавцы применяют скидки и не вводят ли потребителей в заблуждение.

Проверки проводились в период с 4 ноября 2024 года по 15 января 2025 года. В ходе исследования специалисты ЦЗПП ежедневно фиксировали цены на 1159 различных товаров, что позволило собрать информацию о 54 257 ценах и 1933 скидочных кампаниях.

Результаты оказались неутешительными. На 46 % всех отслеживаемых предложений якобы применялась скидка. Однако 96 % этих предложений оказались ложными или вводящими в заблуждение. В большинстве случаев потребителям предлагали скидки, которых на самом деле не существовало, или же размер скидки был завышен по сравнению с реальным снижением цены за последние 30 дней.

Кроме того, в 2 % рекламных предложений выявлены признаки возможного манипулирования ценами: перед началом акции стоимость товаров искусственно повышалась, чтобы создать впечатление большей скидки. Особенно часто такие нарушения встречались в сфере онлайн-аптек, активно использующих маркетинговые кампании для продажи косметики, гигиенических средств и пищевых добавок.

ЦЗПП установил, что практика применения скидок в латвийской электронной торговле часто не соответствует принципам честной конкуренции и содержит многочисленные нарушения. Среди них наиболее распространёнными являются:

• манипулирование ценами перед акцией,

• некорректное применение скидок,

• использование ложных купонов и таймеров обратного отсчёта,

• отсутствие прозрачности в сроках проведения акций,

• предоставление недостоверной информации о товарах.

Центр защиты прав потребителей призывает интернет-магазины соблюдать честные принципы торговли, указывать реальную стоимость товаров и корректно применять скидки. Покупателям же напоминают: при выборе товаров стоит внимательно изучать их ценовую историю, поскольку скидка должна рассчитываться от самой низкой цены за последние 30 дней.