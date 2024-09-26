Центр Риги не вымирает: эксперт называет пустые улицы «нюансами развития»

По подсчётам эксперта, в течение последних пяти лет число жителей в центре Риги увеличилось на 4%: «То, что центр пустует, это уже неправда. Изменились наши привычки и действия. После эпидемии Covid-19 мы научились кушать дома, больше смотреть развлечения дома, покупать вещи из дома и работать из дома. Изменилось наше понимание и использование города».

Пустующие витрины и немноголюдность на улицах центра Балгалис называет нюансами развития.

«Это – проблемы репутации. Последний десяток лет мы говорим, что всё плохо. Кому-то мало [места для] автомобилей, кому-то – велодорожек. Вопрос – как совместить этот баланс? Если мы хотим видеть центр, удобный для прогулок и покупок, мы должны иметь в центре территории, где автомобиль – второстепенный или даже трёхстепенный фактор. Главная составляющая – пешеходы, велосипеды, общественный транспорт. А автомобили должны оставаться на многоэтажных стоянках, которые следует создавать вблизи центра», — уверен специалист.

Балгалис обратил внимание, что меньше всего пустых витрин закрывшихся магазинов на улице Тербатас, а больше всего – на улице Чака.

«Там, где больше людей, но меньше транспорта, там больше покупок», — делает вывод собеседник «Домской площади».

Эксперт также призывает задуматься об использовании общественных зданий и регулярном проведении в центральной части города мероприятий: «Если мы посмотрим на новую библиотеку в Хельсинки, то это не только библиотека, а место, где встречаются люди. Там и кафе, и кино, и разного рода события. Нужны массовые и тематические мероприятия в центре. И с этим хорошо справляется Вильнюс».

Зарубежный опыт развития центральной части города и идеи латвийских экспертов обсуждаются на проходящей сегодня в Риге международной конференции MadCity-2024.