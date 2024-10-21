Цена электроэнергию в Балтии продолжает снижаться. Сколько нынче стоит мегаватт-час энергии?

Между тем, стоимость системы "Nord Pool" снизилась на 15% - до 22,73 евро за МВт/ч. В Польше средняя цена электроэнергии составила 86,52 евро за МВт/ч, а в Германии - 75,78 евро за МВт/ч.

Снижение цен в торговых округах Северных стран на прошлой неделе в основном было обусловлено высокой производительностью ветряных станций в середине недели, а также более теплой и солнечной погодой, поэтому выработка на солнечных станциях выросла на 22% по сравнению с предыдущей неделей.

При этом в странах Балтии выработка солнечных станций выросла на 20%, а ветряных станций - на 4%, и поэтому на четыре процентных пункта увеличилось соотношение выработки и объема потребления электроэнергии в Балтии.

В регионе "Nord Pool" потребление электроэнергии составило 7627 гигаватт-часов (ГВт/ч), а объемы производства - 7927 ГВт/ч.

Общее потребление электроэнергии в Балтии сохранилось на уровне предыдущей недели и составило 494 ГВт/ч. Объем потребляемой в Латвии электроэнергии был на 4% ниже, чем неделей ранее, и составил 121 ГВт/ч. В Эстонии потребление выросло на 4% - до 150 ГВт/ч. В Литве было потреблено 223 ГВт/ч электроэнергии, что на 1% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Объем производства электроэнергии в странах Балтии вырос на 9%: всего было произведено 256 ГВт/ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 21% ниже по сравнению с предыдущей неделей - 32 ГВт/ч. В Эстонии объем произведенной электроэнергии вырос на 29% и составил 86 ГВт/ч. В Литве производство электроэнергии выросло на 8% - до 138 ГВт/ч.

На минувшей неделе объем выработки против потребления в Латвии составил 26%, в Эстонии - 57%, а в Литве - 62%. В странах Балтии было произведено 52% от объема потребляемой в регионе электроэнергии.