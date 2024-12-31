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Цена электроэнергии увеличилась на 41%: последствия обрыва подводного кабеля в Балтийском море

© LETA 31 декабря, 2024 16:11

Мир 0 комментариев

Обрыв подводного электрического кабеля "Estlink 2", который произошел 25 декабря, привел к росту цен на электричество в странах Балтии. Об этом сообщил оператор электросетей Литвы "Litgrid", пишет "Rus.Postimees".

Ограниченные повреждением "Estlink 2" возможности импортировать дешевую энергию из Скандинавии в страны Балтии привели к повышению цен на электроэнергию в Литве, сообщил оператор электрических сетей этой страны.

"С 23 по 29 декабря средняя оптовая цена электроэнергии на рынке "Nord Pool" в литовской ценовой зоне увеличилась по сравнению с предыдущей неделей на 41% - с 56 евро до 79 евро мегаватт-час. В Латвии и Эстонии средняя оптовая цена электроэнергии была такой же, как и в Литве", - сообщает "Litgrid".

Эксперт отдела рыночного развития "Litgrid" Андриус Манейкис сообщил, что обычно на рождественской неделе цены на электричество снижались.

"Каждый год в праздничный период потребление электроэнергии снижается, поэтому обычно формируются низкие цены на электроэнергию. Однако повреждение кабеля "Estlink 2" в первый день Рождества стало крупнейшим событием недели и месяца. Работа электросистемы из-за этого события не была нарушена, но страны Балтии во второй половине недели вместо дешевого импорта энергии из Финляндии вынуждены были заменить его большей выработкой местных тепловых электростанций и импортом из Польши. Это привело к росту цен на электроэнергию в Литве и других странах Балтии", - сообщил Манейкис.

Вместе с тем праздничный период смягчил негативные последствия.

"Однако в праздничный период страны Балтии потребляют относительно небольшое количество электроэнергии, что значительно смягчило влияние этого события на рыночные цены. Операторы Эстонии и Финляндии начали расследование, уточнили точное место поломки и планируют необходимые ремонтные работы", - напомнили в "Litgrid", подчеркнув, что ремонтные работы могут занять до семи месяцев.

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