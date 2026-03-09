Тревожный сигнал для врачей? Исследование 165 тысяч пациентов выявило риск популярного препарата

Учёные изучили медицинские данные более 165 тысяч человек и обнаружили: антипсихотический препарат рисперидон может повышать риск инсульта у пациентов с деменцией - причём практически во всех группах.

Рисперидон назначают довольно часто, когда у пациентов появляются тяжёлые симптомы - сильное возбуждение, агрессия или тревожность. В домах престарелых его иногда используют, когда другие методы уже не помогают.

До сих пор считалось, что препарат может быть относительно безопасным для части пациентов. Однако новое исследование показало неожиданную картину: «безопасной группы» обнаружить не удалось.

Учёные сравнили пациентов, принимавших препарат, с похожими пациентами, которые его не получали.

Среди людей, уже переживших инсульт, риск повторного инсульта составлял 22,2 случая на 1000 человеко-лет у тех, кто принимал рисперидон. У пациентов без препарата показатель был ниже - 17,7.

Даже у людей без истории инсульта разница всё равно заметна:

2,9 случая против 2,2 .

Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Psychiatry.

При этом врачи подчёркивают: рисперидон остаётся важным препаратом, потому что иногда он помогает справиться с очень тяжёлыми симптомами деменции. Более того, в Великобритании это единственный официально одобренный препарат такого типа для таких пациентов.

Но исследование может заставить врачей внимательнее следить за состоянием пациентов и обсуждать риски с родственниками.

По рекомендациям NHS, курс лечения рисперидоном обычно не должен превышать шесть недель, однако на практике пациенты нередко принимают его дольше.

Именно поэтому учёные надеются, что новые данные помогут обновить медицинские рекомендации и сделать лечение более безопасным.

Потому что в случае деменции решения почти всегда приходится принимать между двумя трудными вариантами.

