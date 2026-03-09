Тревожный сигнал для врачей? Исследование 165 тысяч пациентов выявило риск популярного препарата

Редакция PRESS 9 марта, 2026 16:19

Наука 0 комментариев

Крупное британское исследование неожиданно поставило под вопрос безопасность одного из самых распространённых препаратов для пациентов с деменцией.

Учёные изучили медицинские данные более 165 тысяч человек и обнаружили: антипсихотический препарат рисперидон может повышать риск инсульта у пациентов с деменцией - причём практически во всех группах.

Рисперидон назначают довольно часто, когда у пациентов появляются тяжёлые симптомы - сильное возбуждение, агрессия или тревожность. В домах престарелых его иногда используют, когда другие методы уже не помогают.

До сих пор считалось, что препарат может быть относительно безопасным для части пациентов. Однако новое исследование показало неожиданную картину: «безопасной группы» обнаружить не удалось.

Учёные сравнили пациентов, принимавших препарат, с похожими пациентами, которые его не получали.

Среди людей, уже переживших инсульт, риск повторного инсульта составлял 22,2 случая на 1000 человеко-лет у тех, кто принимал рисперидон. У пациентов без препарата показатель был ниже - 17,7.

Даже у людей без истории инсульта разница всё равно заметна:
2,9 случая против 2,2 .

Результаты исследования опубликованы в журнале British Journal of Psychiatry.

При этом врачи подчёркивают: рисперидон остаётся важным препаратом, потому что иногда он помогает справиться с очень тяжёлыми симптомами деменции. Более того, в Великобритании это единственный официально одобренный препарат такого типа для таких пациентов.

Но исследование может заставить врачей внимательнее следить за состоянием пациентов и обсуждать риски с родственниками.

По рекомендациям NHS, курс лечения рисперидоном обычно не должен превышать шесть недель, однако на практике пациенты нередко принимают его дольше.

Именно поэтому учёные надеются, что новые данные помогут обновить медицинские рекомендации и сделать лечение более безопасным.

Потому что в случае деменции решения почти всегда приходится принимать между двумя трудными вариантами.
 

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

