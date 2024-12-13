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Трехуровневый климат контроль и проекция на лобовое стекло: новый скандал вокруг Rail Baltica

Редакция PRESS 13 декабря, 2024 11:18

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Scapix/press photo

К проекту Rail Baltica возникают всё новые вопросы. И один из них относится к тендеру на аренду автомобилей, объявленному компанией "Eiropas dzelzceļa līnijas”, ответственной за проект "Rail Baltica". Похоже, тендер был сформулирован так, чтобы были выбраны конкретные модели автомобилей, сообщают TV3 Ziņas. 

В конце сентября компания "Eiropas dzelzceļa līnijas" объявила тендер на аренду четырёх новых полноприводных автомобилей: двух автомобилей на бензине или дизеле, одного гибридного и одного электромобиля.

Из списка требований видно, что внедряющие проект "Rail Baltica" в Латвии не были готовы управлять любым автомобилем. В тендере были указаны точные размеры автомобилей и такие дополнительные опции, как вентилируемые передние сиденья, автоматический трёхзонный климат-контроль, проекция информации на лобовое стекло и другие дорогостоящие функции.

«Стеклянный дисплей, светодиодные матричные фары, вентилируемые сиденья, трёхзонный климат, светодиодные противотуманные фары. Собирая такой набор характеристик, вы исключаете большую часть конкурентов», - объясняет депутат Сейма, президент Автоассоциации Андрис Кулбергс.

Уже в ходе тендера на специфические требования поступило возражение. Было указано, что если хотя бы одно из дополнительных условий, например, требование, чтобы два из четырёх автомобилей были оснащены системой проекции информации на лобовое стекло (так называемой системой "head-up"), будет исключено, конкуренция в тендере увеличится.

Однако в ответе было сказано, что спецификация тендера соответствует потребностям заказчика "Eiropas dzelzceļa līnijas", поэтому изменения внесены не будут.

Возражения задал представитель компании по аренде автомобилей SIA "Favorit Rent". Член правления этой компании также указал, что выполнение всех требований тендера для четырёх автомобилей одновременно было невозможно.

«Мы связались со всеми дилерами, продающими автомобили в Латвии, и все сообщили, что у каждого дилера были нюансы, из-за которых они не могли ничего предложить. По моему мнению, в основном это были необоснованные требования, такие как система "head-up"», - объясняет член правления SIA "Favorit Rent" Раймонд Эрмичс.

В результате заявку на тендер подал один поставщик – SIA "Pilna servisa līzings" – и будучи единственным участником тендера, он выиграл его. Был заключён трёхлетний контракт на сумму чуть менее 160 000 евро.

Какие модели автомобилей обязался предоставить поставщик и соответствуют ли они всем техническим характеристикам, остаётся неясным. В четверг, 12 декабря, компания "Eiropas dzelzceļa līnijas" дала письменный комментарий по этим вопросам. Было указано, что после замечания Министерства сообщения заключённый контракт будет пересмотрен, а также будет проведена внутренняя проверка.

«По поводу данного тендера на аренду автомобилей Министерство сообщения поручило расторгнуть контракт. В ответ на возникшую ситуацию компания проведёт внутреннюю проверку работы тендерной комиссии и включённых в спецификацию требований, а также рассмотрит возможность расторжения контракта», - написали SIA Eiropas dzelzceļa līnijas.

Какие финансовые санкции может повлечь расторжение контракта и кто их покроет, пока неясно.

Тем временем организация "За открытость – Delna" заявляет, что этот тендер изначально выглядел подозрительно. Факт, что контракт был заключён с единственным претендентом, вызывает сомнения в добросовестности его подготовки.

«Конечно, создание столь узкой спецификации в тендере противоречит принципам хорошего управления. В публичных закупках одним из "красных флажков" является ситуация, когда заявку подаёт только один участник. В Латвии работают многие автодилеры и дистрибьюторы, поэтому нет объяснения, почему заявку подал только один», - объясняет Директор организации "За открытость – Delna" Инесе Тауриня.

Антикоррупционные активисты также отмечают, что, учитывая сложную финансовую ситуацию с проектом "Rail Baltica", который испытывает нехватку средств, весьма сомнительно выбирать автомобили с такой высокой стоимостью.

Фото: иллюстративное

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