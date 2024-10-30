Трасса в центр Риги и новый вокзал не планировались: эстонский министр о Rail Baltica

Он отметил, что трассу "Rail Baltica" построят во всех трех странах Балтии, но Европейская комиссия выделяет деньги только на строительство основного маршрута, который идет в обход центра Риги. Латвия же инвестирует средства "Rail Baltica" в строительство Рижского вокзала и аэропорта.

"Одна из очень больших проблем наших латвийских коллег заключается в том, что некоторое время назад, около года, у них возникло желание построить дополнительную ветку от основного маршрута трассы к центру Риги и построить там масштабное здание вокзала", - сказал Свет.

Текущий бюджетный период ЕС заканчивается в 2027 году, но в 2028 году, по крайней мере в Эстонии, начнутся самые активные работы по строительству трассы. Поскольку Европейский союз финансирует 85% проекта, Эстония хочет, чтобы "Rail Baltica" оставалась приоритетом и в следующий период финансирования.

"Наша приверженность этой цели является ключевым аргументом как для Европейской комиссии, так и для наших коллег в Латвии, почему нужно прилагать усилия к тому, чтобы и их участок железной дороги был завершен", - сказал Свет.

В конце этой недели в Риге состоится встреча премьер-министров Эстонии и Латвии, на которой будет обсуждаться и реализация проекта "Rail Baltica".