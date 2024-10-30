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Трасса в центр Риги и новый вокзал не планировались: эстонский министр о Rail Baltica

© LETA 30 октября, 2024 17:07

Новости Латвии 0 комментариев

Фото LETA.

Большой проблемой в реализации латвийского участка проекта железнодорожной магистрали "Rail Baltica" является желание Латвии построить дополнительное ответвление от основной трассы в центр Риги, заявил министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет.

Он отметил, что трассу "Rail Baltica" построят во всех трех странах Балтии, но Европейская комиссия выделяет деньги только на строительство основного маршрута, который идет в обход центра Риги. Латвия же инвестирует средства "Rail Baltica" в строительство Рижского вокзала и аэропорта.

"Одна из очень больших проблем наших латвийских коллег заключается в том, что некоторое время назад, около года, у них возникло желание построить дополнительную ветку от основного маршрута трассы к центру Риги и построить там масштабное здание вокзала", - сказал Свет.

Текущий бюджетный период ЕС заканчивается в 2027 году, но в 2028 году, по крайней мере в Эстонии, начнутся самые активные работы по строительству трассы. Поскольку Европейский союз финансирует 85% проекта, Эстония хочет, чтобы "Rail Baltica" оставалась приоритетом и в следующий период финансирования.

"Наша приверженность этой цели является ключевым аргументом как для Европейской комиссии, так и для наших коллег в Латвии, почему нужно прилагать усилия к тому, чтобы и их участок железной дороги был завершен", - сказал Свет.

В конце этой недели в Риге состоится встреча премьер-министров Эстонии и Латвии, на которой будет обсуждаться и реализация проекта "Rail Baltica".

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