«На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас занимает пост заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, я отдал приказ разместить две ядерные подлодки в соответствующих регионах — на случай, если эти глупые и разжигающие заявления означают нечто большее. Слова очень важны и часто могут привести к непреднамеренным последствиям. Надеюсь, это не тот случай. Спасибо за внимание к этому вопросу!» — написал Трамп в Truth Social.

Неясно, говорил ли Трамп о подлодках с ядерным вооружением или лишь о субмаринах с ядерной энергетической установкой.

Накануне Медведев упомянул советскую систему автоматического ядерного возмездия, после того как Трамп ранее призвал его «следить за словами».