Трамп заявил, что отдал приказ о передислокации ядерных подлодок после «крайне провокационных» заявлений Медведева (1)

Редакция PRESS 2 августа, 2025 10:38

Важно 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что отдал приказ о стратегическом размещении двух ядерных подводных лодок в ответ на, по его словам, агрессивные высказывания Дмитрия Медведева — бывшего президента России и нынешнего заместителя председателя Совета безопасности РФ.

«На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, который сейчас занимает пост заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, я отдал приказ разместить две ядерные подлодки в соответствующих регионах — на случай, если эти глупые и разжигающие заявления означают нечто большее. Слова очень важны и часто могут привести к непреднамеренным последствиям. Надеюсь, это не тот случай. Спасибо за внимание к этому вопросу!» — написал Трамп в Truth Social.

Неясно, говорил ли Трамп о подлодках с ядерным вооружением или лишь о субмаринах с ядерной энергетической установкой.

Накануне Медведев упомянул советскую систему автоматического ядерного возмездия, после того как Трамп ранее призвал его «следить за словами».

Загрузка

