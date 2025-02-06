Трамп запретил трансгендерам выступать в женских спортивных соревнованиях

«Отныне женский спорт будет только для женщин. Борьба за женские виды спорта окончена», — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Восточном зале Белого дома (цитата по The Washington Post).

Указ президента США запрещает трансгендерным людям выступать в женских и девичьих спортивных командах. Учебные заведения, которые допустят подобное, будут лишены федерального финансирования.

Действие указа распространяется преимущественно на школьные, университетские и любительские состязания. При этом администрация Трампа рассчитывает, что Олимпийский комитет США и Национальная ассоциация студенческого спорта больше не позволят трансгендерным людям соревноваться с женщинами, пишет CNN.

Трамп также заявил, что США будут отказывать в визах трансгендерным спортсменкам.