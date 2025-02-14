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Трамп высказался за возвращение России в «Большую семёрку»

© Deutsche Welle 14 февраля, 2025 11:44

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп хочет провести переговоры о контроле над ядерными вооружениями с Россией и Китаем. Соответствующее заявление американский лидер сделал в четверг, 13 февраля, в Овальном кабинете Белого дома. Политик надеется, что в конечном итоге все три страны смогут договориться о сокращении оборонных бюджетов в два раза, передало агентство AP.

"Нам незачем разрабатывать новое ядерное оружие (ЯО), у нас его и так много… Мы все тратим много денег, их мы могли бы направить на другие вещи, которые на самом деле, надеюсь, гораздо более продуктивны", - подчеркнул он.

Американский лидер также отметил, что может представить себе трехстороннюю встречу с главами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, уточнило агентство dpa.

Трамп добавил, что переговоры в соответствующем формате могут быть запущены, как только "мы все уладим" на Ближнем Востоке и в Украине.

В первый срок Трамп пытался, но не смог привлечь Китай к переговорам о сокращении ядерных вооружений, напомнило AP.

Возвращение РФ в G8

Ранее стало известно, что глава американского государства считает уместным возвращение РФ в неформальный клуб экономически наиболее развитых государств и воссоздание формата G8.

"Я бы очень хотел, чтобы они вернулись. Я считаю, что было ошибкой выгнать их. Послушайте, дело не в том, нравится мне Россия или не нравится. Это была G8", - привело его слова агентство Reuters. "Я сказал: "Что вы делаете? Вы, ребята, только и говорите, что о России, а они должны сидеть за столом". "Я думаю, Путин с удовольствием вернулся бы", - добавил он.

Россия состояла в "большой восьмерке" с 1997 по 2014 годы. Однако после аннексии украинского Крыма Россией объединение продолжило свою работу в формате "большой семерки". В ее состав входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония.

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