Трамп потребовал закрыть USAID за «коррупцию»

Трамп обвинил агентство в коррупции, но не привел каких-либо конкретных доказательств коррупции в USAID.

«[Новости о] USAID бесят левых радикалов, но что они могут сделать, если деньги тратились настолько необъяснимо, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. — Такой коррупции мы давно не видели. Закрыть его!».

С приходом к власти Трамп приказал заморозить почти всю иностранную помощь США, заявив, что его администрация пересмотрит расходы, чтобы убедиться, что деньги распределяются в соответствии с его внешней политикой «Америка превыше всего».

Работа USAID и программы иностранной помощи уже приостановлены, а агентство фактически перешло под управление Госдепартамента США.

В четверг работники USAID получили сообщение, что администрация президента планирует оставить только 611ключевых сотрудников. Ранее американские СМИ сообщали, что из 10 тыс. человек, которые работают в USAID по всему миру, могут сохранить работу не более 300.

В частности, после сокращения агентства более чем в 30 раз в африканском бюро останутся лишь 12 человек, а в азиатском — восемь.

Более 2 тысяч человек к вечеру пятницы должны были отправиться в административный отпуск.

Профсоюзы, представляющие интересы госслужащих, подали в суд.

В пятницу федеральный судья Карл Николс выпустил «очень ограниченное» временное решение, согласно которому 2200 сотрудников USAID пока не будут отправлены в административный отпуск.

Судья согласился с представителями истцов, что сотрудникам USAID будет нанесен «непоправимый вред», если планы администрации Дональда Трампа не будут приостановлены.

Как отмечает Reuters, судя по всему, судья Николс не склонен удовлетворять другие просьбы профсоюзов, среди которых — открыть доступ к зданиям USAID и восстановить финансирование грантов и контрактов агентства.

USAID — это независимое агентство с собственным бюджетом, отвечающее за управление американскими программами внешней помощи и развития. В его штате работает около 10 тысяч человек по всему миру. Бывший президент Джо Байден ввел главу агентства USAID в Совет национальной безопасности.

Агентство было создано в 1961 году при администрации президента Джона Ф. Кеннеди и стало гуманитарным подразделением правительства США. Ежегодно оно выделяет миллиарды долларов на борьбу с бедностью, лечение болезней, ликвидацию последствий голода и стихийных бедствий. Кроме того, USAID «содействует построению демократии и развитию общества», поддерживая неправительственные организации, независимые СМИ и социальные инициативы.

В 2023 году USAID потратило около 38,1 миллиарда долларов на свои проекты, что составляет около 0,6% всех государственных расходов США (6,1 триллион долларов).

С приходом к власти Трамп приказал заморозить почти всю иностранную помощь США, заявив, что его администрация пересмотрит расходы, чтобы убедиться, что деньги распределяются в соответствии с его внешней политикой «Америка превыше всего».

Миллиардер Илон Маск называл USAID «невероятно политически пристрастным» и сказал, что оно поддерживает «радикально левые цели по всему миру, включая антиамериканские вещи». По его словам, спасти USAID невозможно: «Это не червивое яблоко, это клубок червей».

Госсекретарь Марко Рубио, которому поручено временно руководить USAID, суммировал претензии к агентству так: оно считает себя «глобальной благотворительной организацией» и не думает об интересах страны и деньгах американских налогоплательщиков.

Опросы показывают, что многие американцы скептически относятся к предоставлению иностранной помощи. Согласно опросу AP-NORC, проведенному в марте 2023 года, девять из десяти республиканцев считают, что страна чрезмерно расходует свои средства.

Бывшие руководители USAID раскритиковали план сокращения штата. Один из них, Гейл Смит, в интервью Би-би-си подчеркнул, что США всегда быстрее других прибывали на помощь во время гуманитарных кризисов по всему миру.

«Когда вы прекращаете все это, вы посылаете очень тревожные сигналы, — сказала Смит. — США дают понять, что нам откровенно наплевать, живут люди или умирают, и что мы не служим надежным партнером».