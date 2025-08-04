Трамп поставит оружие Украине за деньги Европы, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров

В интервью телеканалу WHO13 Уитакер выразил надежду, что усиливающиеся поставки вооружений помогут остановить войну в Украине. Он отметил, что оружие, которое США передают своим союзникам, в конечном итоге оказывается в Украине, что помогает избежать дефицита вооружений у стран НАТО и поддерживает Украину.

«США производят самое современное оружие, которое помогает украинской армии эффективно защищаться от российского давления. В то же время президент Трамп ясно дал понять, что конфликт не может быть решен только военными средствами. Необходим дипломатический подход для урегулирования», — подчеркнул посол.

Уитакер также отметил экономическую сторону программы продаж оружия, заявив, что она выгодна для американского бюджета. «Продажа оружия странам НАТО, которые затем передают его Украине, помогает снизить финансовое бремя для американских налогоплательщиков, на плечи которых уже легли сотни миллиардов долларов для поддержки Украины», — добавил он.

В середине июля Дональд Трамп сообщил, что США и страны НАТО договорились о поставках Киеву американского оружия, за которое будут платить страны альянса. Среди прочего, в рамках этой схемы Украина получит 17 зенитных ракетных комплексов Patriot. Германия уже официально подтвердила передачу двух таких установок.

По данным The Wall Street Journal, инициативу поддержали такие страны, как Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия.