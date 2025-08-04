Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп поставит оружие Украине за деньги Европы, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров

Редакция PRESS 4 августа, 2025 11:33

Мир 0 комментариев

Соединенные Штаты рассматривают продажи вооружений странам НАТО как стратегический инструмент давления на Россию с целью достижения прекращения огня в Украине. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Он отметил, что президент США Дональд Трамп действует как миротворец, и подчеркнул, что через продажи оружия союзникам по НАТО США намерены заставить Россию вернуться за стол переговоров и добиться устойчивого прекращения огня.

В интервью телеканалу WHO13 Уитакер выразил надежду, что усиливающиеся поставки вооружений помогут остановить войну в Украине. Он отметил, что оружие, которое США передают своим союзникам, в конечном итоге оказывается в Украине, что помогает избежать дефицита вооружений у стран НАТО и поддерживает Украину.

«США производят самое современное оружие, которое помогает украинской армии эффективно защищаться от российского давления. В то же время президент Трамп ясно дал понять, что конфликт не может быть решен только военными средствами. Необходим дипломатический подход для урегулирования», — подчеркнул посол.

Уитакер также отметил экономическую сторону программы продаж оружия, заявив, что она выгодна для американского бюджета. «Продажа оружия странам НАТО, которые затем передают его Украине, помогает снизить финансовое бремя для американских налогоплательщиков, на плечи которых уже легли сотни миллиардов долларов для поддержки Украины», — добавил он.

В середине июля Дональд Трамп сообщил, что США и страны НАТО договорились о поставках Киеву американского оружия, за которое будут платить страны альянса. Среди прочего, в рамках этой схемы Украина получит 17 зенитных ракетных комплексов Patriot. Германия уже официально подтвердила передачу двух таких установок.

По данным The Wall Street Journal, инициативу поддержали такие страны, как Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия.

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

