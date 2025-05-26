Трамп отложил введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС до июля

«Сегодня мне позвонила Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, и попросила продлить срок, установленный на 1 июня в отношении 50-процентного тарифа. […] Я согласился на продление до 9 июля 2025 года», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Фон дер Ляйен написала в соцсети X, что у нее состоялся «хороший» разговор с Трампом.

«Европа готова к быстрому и решительному продвижению переговоров. Чтобы достичь хорошей сделки, нам нужно время до 9 июля», — заявила она.

В марте Трамп объявил о введении 20-процентных тарифов на большинство товаров ЕС, но затем снизил их вдвое до 8 июля, пока идут переговоры.

В пятницу Трамп выразил недовольство темпами обсуждений и пригрозил ввести 50-процентные пошлины.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль в воскресенье призвал к переговорам с Вашингтоном, заявив, что он разговаривал по этому поводу с главой американского Минфина Скоттом Бессентом.

«Нам нужны не провокации, а серьезные переговоры, — сказал он газете Bild. — Американские тарифы угрожают экономике США в той же степени, что и экономике Германии и Европы».

Трамп ввел три пакета тарифов: 25-процентные на сталь и алюминий и на автомобили, а затем 20-процентный «ответный» сбор на весь импорт, который был приостановлен в ожидании переговоров. При этом базовые 10-процентные ставки остаются в силе.

Еврокомиссар по орговле Марош Шефчович, который в пятницу провел переговоры со своими американскими коллегами, заявил, что блок «привержен достижению сделки», но торговые связи должны основываться на «взаимном уважении, а не на угрозах».

Брюссель объявил о планах ввести тарифы на американские товары, если переговоры не приведут к заключению сделки.