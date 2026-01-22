Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп объявил о сделке по Гренландии и отменил ввод пошлин

22 января, 2026

0 комментариев

Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте договорились о рамочных условиях сделки по Гренландии. На этом фоне Трамп отказался от ввода повышенных пошлин для противников его планов.

В споре вокруг Гренландии достигнуто рамочное соглашение, которое ляжет в основу будущей сделки, касающейся острова, являющегося автономной территорией Дании, и всего Арктического региона. Об этом сообщил в соцсети Truth Social в среду, 21 января, президент США Дональд Трамп.

Он уточнил, что найти компромисс удалось в ходе его "очень продуктивной встречи" с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. "Это решение, если оно будет реализовано, станет большим плюсом для Соединенных Штатов Америки и всех стран НАТО. Исходя из него, я не буду вводить тарифы, которые должны были вступить в силу 1 февраля", - написал глава Белого дома.

"Это долгосрочная сделка. Это самая долгосрочная сделка из всех возможных. Она будет действовать бесконечно. Нет временного ограничения. Это навсегда", - заявил позже Трамп журналистам.

Ранее он объявил, что с 1 февраля введет пошлины в размере 10% на любые товары, поставляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. С 1 июня пошлины планировалось увеличть до 25%, пока не будет достигнуто соглашение по Гренландии.

Дональд Трамп добавил, что в настоящее время в контексте ситуации вокруг Гренландии проводятся также дополнительные дискуссии, касающиеся американской системы ПВО "Золотой купол". 

Рютте подтвердил слова Трампа о сделке по Гренландии

Марк Рютте в тот же день подтвердил слова президента США о согласовании рамочных условий сделки по Гренландии. "Сообщение Трампа абсолютно верно", - заявил Рютте, отвечая на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе на вопрос немецкой общественно-правовой медиакомпании ARD. Дополнительных деталей он не привел, указав, что обсуждения продолжаются.

Пресс-секретарь Рютте позже уточнила, что тот провел "очень результативную" встречу с Трампом на тему безопасности Арктического региона. Переговоры между союзниками по НАТО об упомянутых Дональдом Трампом рамочных условиях сделки по Гренландии будут сосредоточены на том, чтобы обеспечить безопасность Арктики, в особенности путем усилий США, Канады, Дании , Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии, следует из ее заявления.

"Переговоры между Данией, Гренландией и Соединенными Штатами продолжатся с целью гарантировать, что России и Китаю не удастся там закрепиться - ни экономически, ни в военном плане", - цитирует пресс-секретаря Марка Рютте агентство dpa.

Глава Минфина ФРГ предостерегает от преждевременного оптимизма

Министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil), комментируя решение Дональда Трампа отказаться от повышенных пошлин для стран, выступающих против планов Трампа присоединить Гренландию к США, призвал не спешить с оптимизмом. "Хорошо, что они (президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте. - Ред.) ведут диалог, но нам следует немного подождать и не возлагать на это избыточных надежд слишком рано", - подчеркнул Клингбайль в эфире общественно-правового телеканала ZDF.

В Риге принят крупнейший бюджет: куда пойдут деньги?

После более чем десятичасового обсуждения Рижская дума в среду приняла бюджет на этот год, который предусматривает поступления в размере 1,5 миллиарда евро и расходы в размере 1,7 миллиарда евро.

Из-за скандала на парковке: 18 лет тюрьмы грозит убийце бизнесмена и политика Любки

В прениях в Латгальском окружном суде в Даугавпилсе прокурор потребовал приговорить Игоря Хаита, обвиняемого в убийстве предпринимателя и политика Андриса Любки, к 18 годам и шести месяцам лишения свободы и пробационному надзору на три года.

«Мы же хорошие»: разрешит ли Латвия гражданам РФ бизнес с недвижимостью?

-В Конституционном суде открыто ещё одно интересное дело - о запрете гражданам РФ, ставшими постоянными жителями Латвии, вести бизнес с недвижимостью, - пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке.

Влюбился? Максим Галкин изменился до неузнаваемости (ВИДЕО)

Максим Галкин удивил поклонников кардинальной сменой образа. В своём недавнем видео, опубликованном в социальных сетях, юморист рассказывал о предстоящих концертах, однако зрителей зацепило вовсе не то, что он говорил, а как он теперь выглядит.

Труп на рельсах: как по горячим следам в 70-е удалось раскрыть убийство на станции

В Риге когда-то были две товарные станции. Они так и назывались Рига Пречу-1 и Рига Пречу-2. Первая располагалась почти в самом центре - на улице Ханзас, а вторая - в Плявниеках. Сейчас первая товарная станция ликвидирована (сейчас там пустырь), а вторая превращена в склады. А эта история, о которой рассказывалось в статье «Человек на рельсах", опубликованной в газете «Советская молодежь» в феврале 1975 года, относится к временам, когда по городам и весям тогдашнего СССР грохотали поезда с грузом, с которыми ездили проводники, выполнявшие роли экспедиторов и охранников. На запасных путях товарных станций тогда много чего происходило.

Нас поматросили и бросили? В Eвропе уже начинают сравнивать Трампа с Гитлером: Politico

Европейские правительства пришли к выводу: теперь американцы — это злодеи, пишет Politico. По словам девяти дипломатов ЕС, в четверг лидеры 27 стран ЕС соберутся в Брюсселе на чрезвычайный саммит, и эта оценка преобладает почти во всех столицах Европы. 

Это в поместье Авена, Шефлера или Ко? Требуется управляющий: почитайте условия — ахнете!

Любопытный пост появился в латвийском сегменте Фейсбука. Практически открытый конкурс: "ВНИМАНИЕ.  ОЧЕНЬ сильная и редкая вакансия".

