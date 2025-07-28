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Трамп добился своего: Евросоюз пошёл на сделку по тарифам и обещал инвестировать в США ещё 600 млрд. долларов (1)

Euronews 28 июля, 2025 11:17

Мир 1 комментариев

Торговая война между Европой и Америкой отменяется, стороны смогли прийти к компромиссу по тарифной политике. На встрече в Шотландии президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен смогли достичь договоренности по взаимным пошлинам в канун установленного Вашингтоном дедлайна - 1 августа. Без сделки США обещали ввести на все поставки из ЕС тарифы в 30%, имея же на руках соглашение речь идет о 15% в среднем.

По данным CNN, Трамп сообщил, что "Евросоюз согласится закупить у Соединённых Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов", а также "инвестировать в американскую экономику на 600 миллиардов долларов больше, чем сейчас".

Таким образом, тарифная война между крупнейшими рыночными игроками отменяется. Трамп анонсировал курс на изменение сетки пошлин с торговыми партнерами США еще весной, объяснив это стремлением сбалансировать и "отзеркалить" коммерческие отношения.

Фон дер Ляйен подтвердила заключение сделки, отметив, что некоторые ее пункты будут детализированы в ближайшие недели. Она пояснила, что пошлины в 15% коснутся большей части импорта, однако по отношению к ряду товаров, в частности агропромышленной продукции, взаимные тарифы будут нулевыми. 
 
В канун встречи Трамп и фон дер Ляйен оценивали шансы на договоренность как "50 на 50".

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Комментарии (1) 26 реакций
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