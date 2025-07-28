По данным CNN, Трамп сообщил, что "Евросоюз согласится закупить у Соединённых Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов", а также "инвестировать в американскую экономику на 600 миллиардов долларов больше, чем сейчас".

Таким образом, тарифная война между крупнейшими рыночными игроками отменяется. Трамп анонсировал курс на изменение сетки пошлин с торговыми партнерами США еще весной, объяснив это стремлением сбалансировать и "отзеркалить" коммерческие отношения.

Фон дер Ляйен подтвердила заключение сделки, отметив, что некоторые ее пункты будут детализированы в ближайшие недели. Она пояснила, что пошлины в 15% коснутся большей части импорта, однако по отношению к ряду товаров, в частности агропромышленной продукции, взаимные тарифы будут нулевыми.



В канун встречи Трамп и фон дер Ляйен оценивали шансы на договоренность как "50 на 50".