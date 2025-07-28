Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня

"Это жизненно необходимый первый шаг", - заявил журналистам малайзийский премьер. По его словам, обе стороны "выразили свои позиции и проявили готовность к немедленному прекращению огня, возвращению к деэскалации и восстановлению мира и безопасности".

В переговорах, прошедших на фоне растущего международного давления на конфликтующие стороны, участвовали также представители США и Китая. Исполняющий обязанности главы таиландского кабмина Пхумтхам Вечаячай и премьер-министр Камбоджи Хун Манет среди прочего поблагодарили президента США Дональда Трампа за поддержку переговоров.

Военный конфликт на границе Таиланда и Камбоджи

Боевые действия на границе Таиланда и Камбоджи начались 24 июля и стали наиболее ожесточенными за более чем 10 лет. Они стали эскалацией многолетнего спора о границе в так называемом Изумрудном треугольнике, где граничат тайская провинция Сурин, камбоджийская провинция Оддар-Меанчей и соседнее государство Лаос.

Обстрелы велись в основном на северном участке границы, удаленном от побережья и популярных приморских курортов в Таиланде на берегу Южно-Китайского моря. В результате погибли не менее 36 человек, в том числе более 20 мирных жителей. Из приграничных районов эвакуировано более 200 тысяч человек. 26 июля СМИ сообщили, что бои приблизились к популярному морскому курорту Паттайя.

К прекращению огня конфликтующие стороны призывал в том числе президент США. Канцелярия главы правительства Таиланда 27 июля сообщила, что Пхумтхам Вечаячай встретится 28 июля с Хун Манетом для переговоров о прекращении конфликта.

Столкновения из-за спорной территории

Таиланд и Камбоджа спорят о границе общей протяженностью более 800 км уже более века, что не раз приводило к столкновениям. В центре конфликта - индуистский храмовый комплекс Прэахвихеа и прилегающие земли. Ситуация обострилась в мае 2025 года после гибели камбоджийского солдата в перестрелке. Теперь Таиланд обвиняет Камбоджу в установке мин на спорной территории.