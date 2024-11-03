Трагедия в Резекненском крае: при столкновении легкового автомобиля с грузовым погиб человек

В пятницу вечером, около 21:00, в Госполицию поступила информация о том, что в Ратниеки Озолмуйжской волости Резекненского края на шоссе А15 произошло столкновение между легковым автомобилем Audi и грузовым автомобилем MAN.

В результате ДТП водитель Audi пострадал, а пассажир погиб.

Госполиция начала уголовный процесс в связи со случившимся.

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) сообщила агентству LETA, что спасатели извлекли зажатых в автомобиле людей с помощью специальных инструментов.

После ДТП была приведена в порядок проезжая часть, и в 22:52 сотрудники ГПСС завершили работу на месте происшествия.

(Иллюстративное фото.)