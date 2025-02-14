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«Тот, кто придумал, общественным транспортом не пользуется»: рижане высказались про новые остановки

Редакция PRESS 14 февраля, 2025 14:10

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Уже сообщалось, что проблемы с отсутствием навесов на остановках общественного транспорта в Риге стали устраняться, и их установка в городе возобновлена. Первые навесы установлены на улицах Латгалес и Дзелзавас, и монтаж продолжится по всему городу. Что об этом думают рижане?

Ранее рижская мэрия была вынуждена временно приостановить установку навесов, поскольку использованные в процессе решения вызвали опасения по поводу безопасности конструкции. В ближайшем будущем планируется установить 500 новых навесов на всей административной территории.

Фотографии первых навесов, подготовленных к эксплуатации, были опубликованы в социальных сетях мэрии. Вот что пишут комментаторы:

"Неужели нельзя сделать скамейку побольше? На предложенной скамейке могут поместиться два человека, а на остановке собирается гораздо больше людей. Очевидно, те, кто их проектировал, сами общественным транспортом не пользуются..."

"Обо всём подумали! В случае дождя и ветра – огромные проёмы. В жаркую погоду – прозрачная крыша. Маленькая скамейка для множества пассажиров. Но об одном не подумали: зимой скамейка будет ледяной, потому что металлическая."

"Старые навесы были ужасны, была надежда на улучшение, но новые не защищают ни от ветра, ни от осадков. Единственное улучшение – удобнее скамейка, но под ней всё открыто, и это не спасает от дождя и ветра. Какой в этом смысл?"

"Вопрос: зачем нужен единый дизайн? Почему так неэкономично управляют ресурсами – снова всё новое, демонтируют вполне пригодные старые конструкции? Старые стоило оставить, пока они не пришли в негодность. Главное – чтобы на остановке было где укрыться и сесть пожилым людям. Длинная скамейка – это важно. Расписания транспорта желательно размещать внутри."

"Смотрю на фото и не понимаю. Люди слепые или глупые? Задняя стена есть? Есть. Боковые стены есть? Есть. Как ещё вы хотели укрыться от ветра и дождя? Надо было ставить печку и навес с запирающимися дверями? Это остановка, а не кабак..."

"Что здесь безопасного? Если машина врежется в стекло, посечет всех, кто стоит на остановке."

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