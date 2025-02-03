Торговая война: Китай угрожает США контрмерами в ответ на пошлины

Китай подтвердил угрозу принять "необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов" после решения президента США Дональда Трампа ввести 10-процентные пошлины на товары из Китая за то, что он якобы делает слишком мало для пресечения производства химических веществ-прекурсоров для фентанила.

В заявлении китайского МИД, опубликованном в воскресенье, не упоминаются конкретные ответные меры, но говорится, что "Китай призывает США исправить свои ошибки, сохранить с таким трудом достигнутую положительную динамику в сотрудничестве по борьбе с наркотиками и способствовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию отношений между Китаем и США".

Пекин считает, что действия Вашингтона нарушают правила Всемирной торговой организации, и пообещал подать иск в орган, регулирующий мировую торговлю.

Министерство общественной безопасности в воскресенье выступило с почти идентичными обвинениями. Министерство торговли также выпустило заявление с жесткими формулировками.

Кого обвиняет Китай?

Дональд Трамп обвиняет Китай в том, что он позволяет производить фентанил, который затем превращается в таблетки в Мексике и контрабандой ввозится и распространяется по США, где ежегодно регистрируется около 70 тысяч смертей от передозировки этого наркотика.

Китай считает, что США должны сами отвечать за свои действия, а не "угрожать другим странам произвольным повышением пошлин", заявили в Министерстве иностранных дел, продолжив: "США должны объективно и рационально рассматривать и решать свою собственную проблему с фентанилом. Китай является одной из самых жестких стран в мире по борьбе с наркотиками как с точки зрения политики, так и ее реализации".

Эксперты говорят, что в Китае ежегодно казнят людей за контрабанду наркотиков, но потребление наркотиков в стране относительно невелико.

В заявлении Министерства общественной безопасности говорится, что США не сообщали об изъятиях прекурсоров фентанила, произведенных в Китае, с тех пор как Пекин начал принимать правовые меры.

Какие еще проблемы могут повлиять на спор?

Огромный торговый дефицит Китая с США, который в прошлом году достиг почти 1 трлн долларов, был постоянной мишенью для жалоб Дональда Трампа. Пошлины сделают китайские товары более дорогими для американских потребителей, которым в конечном итоге придется оплачивать значительную часть стоимости импорта всего — от игрушек до одежды.

Жизненно важный экспортный рынок Китая может пострадать, если американские потребители решат "покупать американское". Китайская внутренняя экономика не смогла отреагировать на ряд поддерживаемых правительством стимулов, а зарубежные инфраструктурные проекты и другие крупные правительственные инициативы, увеличивающие и без того высокий государственный долг страны, угрожают еще большей экономической стагнацией.

Это уже начинает подрывать стремление председателя КНР Си Цзиньпина обогнать США по ключевым экономическим и политическим показателям, ставя под угрозу его конечные амбиции по завоеванию островной республики Тайвань и утверждению главенства Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Остановка нелегальной иммиграции также была одним из основных политических посылов Трампа, что было отражено в тарифных мерах против соседей США —Мексики и Канады. Нелегальные иммигранты из Китая составляют лишь малую часть от этого числа, но Трамп поставил практически все страны в известность о том, что он будет привлекать их к ответственности за своих граждан, въезжающих в США не по закону.