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Только по пропускам? Граждане РФ в приграничной полосе — по-новому

© LETA 10 февраля, 2025 12:14

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии в начале этого года проживал 40 771 гражданин РФ, свидетельствует информация, доступная на портале официальной статистики. Присутствие этих лиц, согласно мнению специалистов, в нынешних геополитических условиях является "определенным риском" для безопасности страны. Чтобы его уменьшить, уже совсем скоро будут приняты поправки в закон, которые будут регулировать право граждан России на нахождение в приграничной полосе страны.

Эти поправки, впрочем, не будут распространяться на всех находящихся в Латвии граждан России. Не представляют ли угрозу несколько тысяч граждан страны-агрессора, не попадающих под контроль по этому закону?

Нередко можно услышать мнение, что не стоит чрезмерно переживать за проживающих в Латвии граждан России, так как большая их часть - пенсионеры, спокойно доживающие свои дни. Но факты говорят о том, что без определенного надзора и их оставлять не стоит.

Так, в середине января суд первой инстанции приговорил к восьми годам тюрьмы 72-летнего гражданина России, который среди прочего собирал информацию о территории расположения 17-го батальона Земессардзе и передавал ее представителю российской разведки. Поэтому, учитывая, что сейчас идет строительство инфраструктуры восточной границы, в которую в этом и следующем году будут вложены неполные 80 миллионов, и что чужие глаза могут только навредить этому процессу, законодатель решил внести поправки в закон о государственной границе Латвийской Республики.

В нем на время строительства пограничной инфраструктуры - до конца 2027 года - будет установлено, что находиться в государственной приграничной полосе граждане Союза независимых государств (СНГ), в состав которого входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Российская Федерация, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан), смогут только в том случае, если на это даст согласие Служба государственной безопасности (СГБ).

До сих пор для выдачи этих разрешений одобрение СГБ не требовалось.

Из аннотации к законопроекту можно сделать вывод, что присутствие и потенциальный интерес граждан СНГ к происходящему в пограничной зоне ничтожно малы. А именно, для граждан стран-участниц СНГ действуют 24 временных пропуска (для граждан Белоруссии - 6, России - 18).

(Delfi.lv)

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