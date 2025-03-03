«Только кнопки надо нажимать»: как работа на дому привела к потере 40 тысяч евро

Жертвами этой жульнической схемы становятся те, кто откликнулся на объявление о работе, как и Вия. Она бухгалтер, больше 10 лет проработала в структурах внутренней безопасности государства, имеет степень магистра юриспруденции, но ушла с прежней работы из-за выгорания и связанных с ним болезней.

Пока она сидела без работы, ей прислали сообщение, что ее контакты в соцсети Linkedin заполучило некое зарубежное предприятие, ведущее поиск компетентного персонала. Предложение работы "немного нелегальное", поэтому другим лучше о нем не рассказывать.

Вие разъяснили, что крупнейшие предприятия мира якобы готовы платить кучу денег, чтобы их приложения в поисковиках занимали более высокие позиции, чем у конкурентов. Этого можно достичь, как ее убедили, неразрешенным способом - путем "оптимизации". Она должна была открыть ссылку в интернете, создать там аккаунт и заходить со своего компьютера на этот сайт и там кликать по кнопке - якобы это и есть оптимизация. После нажатия кнопки высвечивалось сообщение, была "оптимизация" успешной или нет.

Через неделю, по окончании обучения, Вия получила первый заработок, но не смогла вывести его на банковский счет - это-де не совсем легально, поэтому ей нужно было создать криптокошелек. Туда и упали первые бонусы - 180 долларов. Сотню из этой суммы Вия перечислила на свой банковский счет.

Дальше в системе стали появляться новые предложения: возможность вроде бы заработать побольше, но и потери при неудачной "оптимизации" выше, а их придется покрывать с банковского счета. Из полученной "зарплаты" эту сумму почему-то вычесть было нельзя.

"Коллега", которая обучала Вию, вроде бы помогла ей покрыть часть ущерба, остальное Вие пришлось платить самой. Она потратила все накопления на своем банковском счете, потом общие семейные накопления, затем стала брать быстрые кредиты.

"Я чувствовала себя будто загипнотизированной, смотрела на себя как будто со стороны", - вспоминает Вия.

После потери нескольких тысяч Вия наконец сообразила, что это мошенническая схема, нашла в интернете других пострадавших от нее и советы обратиться к юристу, который вроде как поможет вернуть деньги.

Но этот юрист тоже оказался несуществующим, и Вия снова попала в ловушку. "Юрист" ответил ей, что деньги найдены, но нужно заплатить 900 евро за криптокошелек, 1500 евро за перечисление и еще 800 за услугу.

"Честно говоря, я залезла в счет мужа. Оттуда я брала деньги без его ведома. Я четко знала, что придет день, когда он узнает", - продолжает Вия. Естественно, никаких денег ей не вернули. Обращаться в полицию ей было стыдно, она не верила, что там ей помогут. Хотя в действительности это единственное место, где смогут в таком случае помочь. Других нет. Да, вернуть потерянные деньги удается не всегда, но возможности на самом деле это сделать есть только у Госполиции.

Всего Вия потеряла, как уже было сказано, около 40 тысяч евро. Часть из этих денег - кредиты под большие проценты, которые еще нужно будет вернуть. Она нашла в себе силу признаться мужу и рассказать о случившемся. Сейчас она работает на хорошо оплачиваемой работе и сможет покрыть свои долги, в том числе те, что тайком взяла со счета собственного мужа.